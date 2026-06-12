PROGRAMA BORA
Bares e restaurantes: programa oferece crédito para renegociar dívidas
Iniciativa oferece crédito orientado e renegociação para 250 mil estabelecimentos brasileiros
A Ambev acaba de anunciar a ampliação do programa BORA, que destinará mais de R$ 100 milhões em 2026 para apoiar 250 mil bares e restaurantes com soluções financeiras, renegociação de dívidas e capacitação.
Se você é dono de um estabelecimento e busca estabilidade financeira, entender como participar é o primeiro passo para profissionalizar a gestão do seu negócio.
Passo a passo: Como buscar apoio financeiro no programa BORA
A iniciativa é voltada para parceiros da companhia e foca em simplificar a jornada do empreendedor, oferecendo crédito assistido e orientado. Veja como acessar:
- Acesse o portal oficial: o primeiro passo é entrar no hub de desenvolvimento do programa. Clique aqui.
- Verifique sua elegibilidade: o programa é desenhado para pontos de venda conectados à rede Ambev. Certifique-se de que o cadastro do seu estabelecimento está atualizado junto à companhia, pois a proximidade operacional é um dos critérios facilitadores.
- Avalie a solução necessária: o BORA não oferece apenas crédito; ele disponibiliza pacotes que incluem renegociação de passivos, ampliação de prazos para pagamento e crédito orientado para capital de giro. Identifique qual é a real necessidade do seu fluxo de caixa atual.
- Aproveite a capacitação: o programa vai além do financeiro. Utilize os cursos e mentorias em gestão e vendas oferecidos em parceria com o Fundo de Impacto Estímulo. A capacitação é essencial para garantir que o crédito novo seja investido corretamente na expansão ou estruturação da sua empresa.
- Mantenha o canal de suporte ativo: assim como em casos de sucesso, como o da distribuidora "Bora Beber" em Salvador, o suporte via canais digitais (como WhatsApp) é um diferencial. Mantenha os canais de contato abertos para tirar dúvidas rápidas sobre as linhas de crédito disponíveis para o seu perfil.