Bares e restaurantes: programa oferece crédito para renegociar dívidas

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A Ambev acaba de anunciar a ampliação do programa BORA, que destinará mais de R$ 100 milhões em 2026 para apoiar 250 mil bares e restaurantes com soluções financeiras, renegociação de dívidas e capacitação.

Se você é dono de um estabelecimento e busca estabilidade financeira, entender como participar é o primeiro passo para profissionalizar a gestão do seu negócio.

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Passo a passo: Como buscar apoio financeiro no programa BORA

A iniciativa é voltada para parceiros da companhia e foca em simplificar a jornada do empreendedor, oferecendo crédito assistido e orientado. Veja como acessar: