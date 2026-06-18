Quem não declarou o Imposto de Renda pode receber restituição; entenda

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A Receita Federal pagará, no dia 15 de julho, um lote especial de restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). A medida contempla contribuintes que tiveram imposto retido na fonte ao longo de 2024, mas que não se enquadraram nos critérios de obrigatoriedade para entregar a declaração.

A consulta ao benefício estará disponível a partir de 8 de julho, por meio do serviço Meu Imposto de Renda, no site e no aplicativo da Receita Federal. O pagamento será realizado exclusivamente em conta vinculada à chave Pix do tipo CPF.

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Quem tem direito ao lote especial

O lote especial é destinado aos contribuintes que não precisaram apresentar a declaração do Imposto de Renda, mas tiveram valores retidos na fonte durante o ano de 2024.

Segundo a Receita Federal, serão pagas restituições de até R$ 1 mil. A iniciativa piloto pode beneficiar cerca de 4 milhões de pessoas, com a liberação de aproximadamente R$ 500 milhões em restituições.

Como será feito o pagamento

O crédito será realizado apenas em contas vinculadas à chave Pix cadastrada com o CPF do contribuinte. Quem não possuir esse tipo de chave deverá providenciar o cadastro para receber a restituição.

Em nota, a Receita Federal informou que a geração das declarações automáticas ocorre de forma gradual desde segunda-feira, 15, e pode levar alguns dias para ser concluída, devido ao volume estimado de cerca de 4 milhões de contribuintes.