VALENDO MUITO
Moeda de 50 centavos esquecida na carteira pode valer até R$ 200
Peças foram fabricada em 2002 e seguem em circulação
Aquele dinheiro esquecido na carteira ou na bolsa pode estar valendo até 39.900% a mais. Existe um exemplar de R$ 0,50 centavos que ser vendido por até R$ 200.
O níquel em questão foi fabricado em 2002 e conta com um erro raro de cunhagem, o que faz colecionadores quererem desembolsar um alto valor pela peça. A moeda pertence à segunda família do Real e estampa a efígie do Barão do Rio Branco.
Ao todo, 189 milhões de unidades foram produzidas, no entanto, um pequeno lote teve os cunhos desalinhados, problema chamado de reverso horizontal. Assim, o verso da moeda aparece rotacionado em aproximadamente 90 graus em relação à frente.
A moeda é produzida no material de cobre sobre aço, 22 mm de diâmetro e 4,10 g de massa. Devido ao erro, o controle de qualidade barrou a maior parte das peças, desta forma, poucas foram distribuídas, o que tornou a peça rara.
Leia Também:
Como descobrir se você tem a moeda?
- Segure a moeda de 50 centavos pelas bordas, com a imagem do Barão do Rio Branco em pé e voltada para si;
- Gire a peça de baixo para cima, no eixo horizonta;
- Em uma moeda normal, o valor vai aparecer perfeitamente em pé do outro lado, no entanto, seo 50 aparecer inclinado cerca de 90 graus para a direita ou para a esquerda, se trata do exemplar.
Caso queira comercializar a moeda, é necessário procurar colecionadores com atenção, e se atentar para não cair em golpes. As vendas podem acontecer por plataformas de comércio eletrônico, grupos de colecionadores nas redes sociais, casas de numismática e leilões especializados.
Geralmente, os compradores avaliam o estado de conservação, sinais de uso, nitidez no erro, autenticidade e demanda.
Banco Central pede que população movimente dinheiro
Constantemente, o Banco Central do Brasil emite comunicados solicitando que a população faça as moedas e cédulas circularem no mercado.
A ação ajuda na economia do país.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes