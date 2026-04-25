Moeda de 50 centavos esquecida na carteira pode valer até R$ 200

Siga o A TARDE no Google

Moeda de 50 centavos de 2003 - Foto: Freepik/Reprodução

Aquele dinheiro esquecido na carteira ou na bolsa pode estar valendo até 39.900% a mais. Existe um exemplar de R$ 0,50 centavos que ser vendido por até R$ 200.

O níquel em questão foi fabricado em 2002 e conta com um erro raro de cunhagem, o que faz colecionadores quererem desembolsar um alto valor pela peça. A moeda pertence à segunda família do Real e estampa a efígie do Barão do Rio Branco.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao todo, 189 milhões de unidades foram produzidas, no entanto, um pequeno lote teve os cunhos desalinhados, problema chamado de reverso horizontal. Assim, o verso da moeda aparece rotacionado em aproximadamente 90 graus em relação à frente.

A moeda é produzida no material de cobre sobre aço, 22 mm de diâmetro e 4,10 g de massa. Devido ao erro, o controle de qualidade barrou a maior parte das peças, desta forma, poucas foram distribuídas, o que tornou a peça rara.

Como descobrir se você tem a moeda?

Segure a moeda de 50 centavos pelas bordas, com a imagem do Barão do Rio Branco em pé e voltada para si;

Gire a peça de baixo para cima, no eixo horizonta;

Em uma moeda normal, o valor vai aparecer perfeitamente em pé do outro lado, no entanto, seo 50 aparecer inclinado cerca de 90 graus para a direita ou para a esquerda, se trata do exemplar.

Caso queira comercializar a moeda, é necessário procurar colecionadores com atenção, e se atentar para não cair em golpes. As vendas podem acontecer por plataformas de comércio eletrônico, grupos de colecionadores nas redes sociais, casas de numismática e leilões especializados.

Geralmente, os compradores avaliam o estado de conservação, sinais de uso, nitidez no erro, autenticidade e demanda.

Banco Central pede que população movimente dinheiro

Constantemente, o Banco Central do Brasil emite comunicados solicitando que a população faça as moedas e cédulas circularem no mercado.

A ação ajuda na economia do país.