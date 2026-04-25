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VALENDO MUITO

Moeda de 50 centavos esquecida na carteira pode valer até R$ 200

Peças foram fabricada em 2002 e seguem em circulação

Luiza Nascimento
Por

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Moeda de 50 centavos de 2003
Moeda de 50 centavos de 2003 -

Aquele dinheiro esquecido na carteira ou na bolsa pode estar valendo até 39.900% a mais. Existe um exemplar de R$ 0,50 centavos que ser vendido por até R$ 200.

O níquel em questão foi fabricado em 2002 e conta com um erro raro de cunhagem, o que faz colecionadores quererem desembolsar um alto valor pela peça. A moeda pertence à segunda família do Real e estampa a efígie do Barão do Rio Branco.

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Ao todo, 189 milhões de unidades foram produzidas, no entanto, um pequeno lote teve os cunhos desalinhados, problema chamado de reverso horizontal. Assim, o verso da moeda aparece rotacionado em aproximadamente 90 graus em relação à frente.

A moeda é produzida no material de cobre sobre aço, 22 mm de diâmetro e 4,10 g de massa. Devido ao erro, o controle de qualidade barrou a maior parte das peças, desta forma, poucas foram distribuídas, o que tornou a peça rara.

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Como descobrir se você tem a moeda?

  • Segure a moeda de 50 centavos pelas bordas, com a imagem do Barão do Rio Branco em pé e voltada para si;
  • Gire a peça de baixo para cima, no eixo horizonta;
  • Em uma moeda normal, o valor vai aparecer perfeitamente em pé do outro lado, no entanto, seo 50 aparecer inclinado cerca de 90 graus para a direita ou para a esquerda, se trata do exemplar.

Caso queira comercializar a moeda, é necessário procurar colecionadores com atenção, e se atentar para não cair em golpes. As vendas podem acontecer por plataformas de comércio eletrônico, grupos de colecionadores nas redes sociais, casas de numismática e leilões especializados.

Geralmente, os compradores avaliam o estado de conservação, sinais de uso, nitidez no erro, autenticidade e demanda.

Banco Central pede que população movimente dinheiro

Constantemente, o Banco Central do Brasil emite comunicados solicitando que a população faça as moedas e cédulas circularem no mercado.

A ação ajuda na economia do país.

Moedas
Moedas | Foto: Arquivo/Agência Brasil

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Tags:

colecionador Dinheiro economia

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