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ECONOMIA

Após quase um século, tradicional loja familiar fecha na capital

Negócio familiar atravessou gerações, mas não resistiu à falta de sucessores

Iarla Queiroz
Por

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Fechamento reflete crise do comércio tradicional
Fechamento reflete crise do comércio tradicional -

Depois de quase 100 anos de história, uma das lojas mais emblemáticas de Madri se despede e o impacto vai além das portas que se fecham. O encerramento da Lãs Sixto escancara um movimento silencioso: o enfraquecimento do comércio de bairro diante de um consumo cada vez mais digital e acelerado.

Quase um século de tradição familiar

Fundada em 1927, a loja funcionava na Rua Atocha, nº 9, no centro da cidade, e atravessou gerações sob o comando da mesma família. Foram quatro gerações à frente de um negócio especializado em fios, agulhas e acessórios para tricô e crochê.

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Ao longo das décadas, o espaço se consolidou como referência para profissionais da moda, costureiras e apaixonados por trabalhos manuais. Mais do que vender produtos, o local virou sinônimo de tradição e aprendizado.

A decisão do fechamento definitivo começou em dezembro de 2025 e ocorrerá após a aposentadoria dos atuais responsáveis, sem que haja sucessores interessados em manter a atividade.

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Mais que comércio, um ponto de encontro

Entrar na Lãs Sixto era como revisitar o passado. O ambiente preservava elementos antigos, como prateleiras de madeira, colunas de ferro e equipamentos históricos, incluindo uma balança para pesar lã e uma caixa registradora ainda em funcionamento.

O atendimento próximo também fazia diferença. Clientes recebiam orientações sobre materiais e usos, transformando cada visita em uma experiência personalizada.

Com o tempo, o espaço passou a ser também um ponto de convivência, onde frequentadores aprendiam tricô diretamente com os proprietários e criavam vínculos que iam além da compra.

Liquidação e despedida

Com o anúncio do encerramento, a família iniciou a queima total do estoque, com descontos progressivos em todos os produtos. As vendas seguem apenas de forma presencial, o que transformou os últimos meses em uma despedida coletiva entre clientes e a loja.

Não há previsão de continuidade do negócio nem de ocupação do ponto por outra marca. O fechamento será definitivo.

Um retrato da mudança no comércio

O caso da Lãs Sixto não é isolado. Entre 2020 e 2024, Madri registrou uma redução de cerca de 14% no número de estabelecimentos de bairro.

O aumento dos aluguéis, a pressão do mercado imobiliário e o crescimento das compras on-line vêm redesenhando o cenário comercial da cidade.

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