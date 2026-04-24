Governo aumenta etanol na gasolina e pressiona fim das importações

A medida tem potencial para diminuir a necessidade de importação de gasolina - Foto: José Cruz | Agência Brasil

O governo federal pretende avançar na política de biocombustíveis com a elevação do teor obrigatório de etanol anidro na gasolina. A proposta, que prevê a mudança de 30% para 32%, conhecida como E32, deve ser discutida no início de maio pelo Conselho Nacional de Política Energética.

A iniciativa foi confirmada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que apontou o potencial da medida para diminuir a necessidade de importação de gasolina. Segundo ele, a ampliação da mistura pode colocar o país em um cenário de autossuficiência no abastecimento.

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Dados da pasta indicam que a mudança pode reduzir em aproximadamente 500 milhões de litros por mês o volume de combustível adquirido no exterior. O impacto direto seria a menor exposição do Brasil às oscilações do mercado internacional, especialmente em períodos de instabilidade.

Base técnica e testes anteriores

A proposta tem como base estudos técnicos realizados durante a implementação do E30, em 2025, quando foram avaliadas as condições de uso da gasolina com maior proporção de etanol. Os testes, de acordo com o ministério, indicaram viabilidade operacional da mistura.

Além disso, o ministro relacionou a medida ao cenário internacional mais instável e à necessidade de reforçar a segurança energética do país no curto prazo.

Impactos logísticos e prazo

Outro ponto considerado pelo governo é o ganho logístico. Com a diminuição da necessidade de importação de gasolina, estruturas atualmente destinadas a esse processo poderão ser redirecionadas para outras demandas do setor, como o transporte de diesel.

Caso receba aval do CNPE, a medida terá caráter temporário, com validade inicial de 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período. A proposta integra um conjunto mais amplo de ações voltadas ao fortalecimento do abastecimento energético no país.