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AUMENTO NOS PREÇOS

Em maio, conta de luz terá bandeira amarela pela primeira vez em 2026

Neste ano, a bandeira tarifária permaneceu verde de janeiro a abril

Gustavo Nascimento
Por

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Conta de energia elétrica
Conta de energia elétrica -

Pela primeira vez em 2026, a conta de luz terá a bandeira tarifária amarela, de forma que haverá uma taxa de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. Divulgada nesta sexta-feira, 24, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a mudança é válida para o mês de maio.

De acordo com a Aneel, a mudança acontece devido à redução de chuvas na transição do período chuvoso para o seco, o que leva a uma geração hidrelétrica menor e ao acionamento de usinas termelétricas, que têm um custo mais elevado.

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De janeiro a abril deste ano, a bandeira tarifária permaneceu verde, refletindo as condições favoráveis de geração de energia.

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Entenda as bandeiras tarifárias

Criadas em 2015, as bandeiras tarifárias servem para indicar o custo real da energia e se traduzem no repasse desses gastos ao consumidor final.

  • A bandeira verde é a que isenta o consumidor de qualquer taxa extra.
  • A bandeira amarela aplica uma taxa de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos;
  • Os patamares 1 e 2 da bandeira vermelha resultam na cobrança extra, a cada 100 kWh consumidos, de R$ 4,46 e R$ 7,87, respectivamente.

Bandeiras tarifárias mês a mês

  • Maio de 2025: Amarela;
  • Junho de 2025: Vermelha – patamar 1;
  • Julho de 2025: Vermelha – patamar 1;
  • Agosto de 2025: Vermelha – patamar 2;
  • Setembro de 2025: Vermelha – patamar 2;
  • Outubro de 2025: Vermelha – patamar 1;
  • Novembro de 2025: Vermelha – patamar 1;
  • Dezembro de 2025: Amarela;
  • Janeiro de 2026: Verde;
  • Fevereiro de 2026: Verde;
  • Março de 2026: Verde;
  • Abril de 2026: Verde;
  • Maio de 2026: Amarela.

Preços mais altos na Bahia

Para além das bandeiras tarifárias, a Aneel aprovou reajustes tarifários para oito distribuidoras de energia elétrica no Brasil, incluindo a Neoenergia Coelba, que abastece a Bahia. Divulgada na quinta-feira, 23, a decisão trará um aumento médio de 5,85% nas contas de luz, impactando quase 7 milhões de unidades consumidoras no estado.

Os reajustes foram motivados, entre outros fatores, pelos custos com encargos setoriais, além das despesas com compra e transmissão de energia.

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