Imposto de Renda 2026: saiba quando começa o pagamento de restituições

Imposto de Renda - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

O pagamento da restituição do Imposto de Renda de 2026, esperado por muitos brasileiros, já tem data programada para acontecer. Os depósitos serão feitos em quatro lotes entre os meses de maio a agosto.

O depósito é feito para todos os contribuintes que, ao longo de 2025, pagaram mais tributos do que o devido.

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Conforme a Receita Federal, estima-se que 23 milhões de contribuintes recebam valores de volta, sendo 80% deles pagos nos dois primeiros lotes de distribuição.

Veja as datas de cada restituição

Primeiro lote: 29 de maio;

Segundo lote: 30 de junho;

Terceiro lote: 31 de julho;

Quarto lote: 28 de agosto.

O dia do recebimento depende da lista de prioridades definida pela Receita. Porém, um dos principais fatores considerados é a ordem de entrega da declaração.

Ou seja, quanto mais rápido o contribuinte entregar os informes, mais rápido ele recebe o pagamento.

Como consultar o dia do recebimento

A consulta da data e do valor da restituição ainda não foram liberadas, elas costumam ser disponibilizadas uma semana antes do pagamento.

Logo, a restituição deve poder ser consultada a partir do dia 22 de março de 2026. Para conferir, basta acessar o site: www.restituicao.receita.fazenda.gov.br.

Imposto de Renda | Foto: Joédson Alves/ Agência Brasil

Como é definida a ordem do pagamento

Além de seguir a ordem de declaração, a lei ainda estabelece prioridades na restituição do Imposto de Renda. Confira:

Idosos com mais de 80 anos; Idosos com 60 anos ou mais e contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; Cuja maior fonte de renda seja o magistério Quem utilizar a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição por meio do sistema de pagamento Pix; As restituições de contribuintes que, exclusivamente, utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição por meio do sistema de pagamento Pix; As restituições dos demais contribuintes.

Até o momento, 14 milhões de pessoas já entregaram suas declarações, e quase 74% delas têm direito a imposto restituído. A Receita Federal prevê que, até 29 de maio, 44 milhões de brasileiros prestem suas contas.