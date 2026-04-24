BRASIL
Imposto de Renda 2026: saiba quando começa o pagamento de restituições
Neste ano, a restituição será dividida em quatro lotes
O pagamento da restituição do Imposto de Renda de 2026, esperado por muitos brasileiros, já tem data programada para acontecer. Os depósitos serão feitos em quatro lotes entre os meses de maio a agosto.
O depósito é feito para todos os contribuintes que, ao longo de 2025, pagaram mais tributos do que o devido.
Conforme a Receita Federal, estima-se que 23 milhões de contribuintes recebam valores de volta, sendo 80% deles pagos nos dois primeiros lotes de distribuição.
Veja as datas de cada restituição
- Primeiro lote: 29 de maio;
- Segundo lote: 30 de junho;
- Terceiro lote: 31 de julho;
- Quarto lote: 28 de agosto.
O dia do recebimento depende da lista de prioridades definida pela Receita. Porém, um dos principais fatores considerados é a ordem de entrega da declaração.
Ou seja, quanto mais rápido o contribuinte entregar os informes, mais rápido ele recebe o pagamento.
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Como consultar o dia do recebimento
A consulta da data e do valor da restituição ainda não foram liberadas, elas costumam ser disponibilizadas uma semana antes do pagamento.
Logo, a restituição deve poder ser consultada a partir do dia 22 de março de 2026. Para conferir, basta acessar o site: www.restituicao.receita.fazenda.gov.br.
Como é definida a ordem do pagamento
Além de seguir a ordem de declaração, a lei ainda estabelece prioridades na restituição do Imposto de Renda. Confira:
- Idosos com mais de 80 anos;
- Idosos com 60 anos ou mais e contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;
- Cuja maior fonte de renda seja o magistério
- Quem utilizar a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição por meio do sistema de pagamento Pix;
- As restituições de contribuintes que, exclusivamente, utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição por meio do sistema de pagamento Pix;
- As restituições dos demais contribuintes.
Até o momento, 14 milhões de pessoas já entregaram suas declarações, e quase 74% delas têm direito a imposto restituído. A Receita Federal prevê que, até 29 de maio, 44 milhões de brasileiros prestem suas contas.
Como declarar o Imposto de Renda?Para declarar o Imposto de Renda, acesse o site da Receita Federal e baixe o programa correspondente ou utilize o portal e-CAC. Faça login com sua conta Gov.br e escolha o tipo de declaração desejada (pré-preenchida, nova, simplificada ou completa).
O que fazer se declarar errado?Caso haja um erro na declaração do Imposto de Renda, é possível retificar uma declaração errada acessando o portal e-CAC e selecionando a opção de retificação na declaração desejada. Isso pode ser feito quantas vezes forem necessárias.
O que fazer se deixar campos em branco na declaração?Embora deixar campos em branco não impeça o envio da declaração, isso pode afetar a análise da Receita Federal. É importante verificar todas as informações antes de enviar.
Quais tipos de desconto posso escolher na declaração?Na declaração do Imposto de Renda, você pode optar por descontos legais ou simplificados. Escolha aquele que for mais vantajoso para suas circunstâncias financeiras.
Como é feita a Restituição do Imposto de Renda?A restituição é feita por meio da informação de uma conta bancária ou PIX na declaração. Certifique-se de que os dados estejam corretos para evitar atrasos.
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