REAJUSTE
Gás do Povo: Governo reajusta botijão de gás em até R$ 10
O aumento será repassado aos fornecedores do gás de cozinha
O gás de cozinha sofreu um reajuste de R$ 10,21 nesta semana. O valor foi repassado para os fornecedores do programa Gás do Povo, que doa botijões de até 13 kg gratuitamente para cerca de 15 milhões de famílias carentes no Brasil.
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e oficializada pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e Ministério da Fazenda, órgãos pertencentes ao Governo Federal.
O valor em questão é utilizado para reembolsar os revendedores credenciados no programa e não atinge diretamente o bolso do beneficiário, que continua recebendo o seu gás de forma gratuita.
Impacto em cada estado
Apesar de ter um valor base, o reajuste varia em cada estado brasileiro. Algumas unidades da federação não sofreram nenhum tipo de impacto com a mudança, enquanto outras ajustaram o valor de forma significativa.
O maior aumento registrado foi em Rondônia, de 9,59%, ou R$ 10,21. Em São Paulo, a alta foi de 7,02% ou R$ 6,79, no Rio de Janeiro foi apenas de R$ 1,04 e na Bahia foi de R$ 2,20.
Influência da guerra
De acordo com o Governo Federal, o aumento do valor faz parte das medidas de contenção dos impactos da guerra no Oriente Médio, que têm influenciado diretamente no preço do combustível e outros insumos energéticos.
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Ao todo, o Orçamento da União sofrerá um impacto estimado de R$ 300 milhões com o reajuste. Além da subvenção para o gás de cozinha (GLP), que prevê o pagamento de R$ 850 por tonelada de GLP importado.
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