Preço do combustível cai em 12 estados, mas sobe em 9; veja preços

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Etanol fica mais barato em 12 estados, sobe em 9 - Foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

O preço do etanol voltou a oscilar pelo Brasil — e o impacto varia dependendo de onde o motorista abastece. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostram que o combustível ficou mais barato em 12 estados e no Distrito Federal, mas subiu em outros nove, mantendo-se estável em quatro unidades.

O levantamento, compilado pelo AE-Taxas e divulgado pela Motorshow, considera a semana entre os dias 12 e 18 de abril.

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Queda em parte do país, alta em outras regiões

Na média nacional, o litro do etanol foi vendido a R$ 4,69. Em São Paulo, principal referência do mercado, o preço caiu 0,66%, chegando a R$ 4,49.

A maior redução foi registrada no Amazonas, onde o valor passou de R$ 5,50 para R$ 5,36 — queda de 2,55%.

Já a maior alta ocorreu em Goiás, com o litro saltando de R$ 4,39 para R$ 4,89, um aumento de 11,39%.

Diferença grande nos preços



Os valores também variam bastante entre os estados. O menor preço encontrado foi em São Paulo, onde o litro chegou a R$ 3,49 em um posto.

Na outra ponta, o maior valor foi registrado no Rio Grande do Sul, com o etanol a R$ 6,59 — bem acima da média nacional.

Ainda vale a pena?

Mesmo com as oscilações, o etanol segue competitivo em poucos lugares. Segundo o levantamento da Motorshow, o combustível foi mais vantajoso que a gasolina em apenas quatro estados na última semana.

Na média do país, a relação entre etanol e gasolina ficou em 69,48%. Ainda assim, especialistas do setor apontam que o etanol pode continuar sendo uma boa escolha mesmo acima dos 70%, dependendo do tipo de veículo.