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ECONOMIA

Cidade da Bahia entra em disputa da ONU para prêmio de melhor destino

Cidade da Chapada Diamantina é a única representante do Nordeste entre os sete destinos brasileiros

Iarla Queiroz
Por
Lençóis, Chapada Diamantina
Lençóis, Chapada Diamantina - Foto: Divulgação

Lençóis, principal porta de entrada da Chapada Diamantina, foi escolhida para representar a Bahia e todo o Nordeste na edição 2026 do Best Tourism Villages, premiação da ONU Turismo que reconhece comunidades rurais que se destacam pelo desenvolvimento sustentável, preservação cultural e valorização do patrimônio natural.

A cidade está entre os sete destinos brasileiros selecionados para disputar o selo internacional, considerado um dos mais importantes reconhecimentos mundiais voltados ao turismo sustentável. O resultado será divulgado em dezembro, durante cerimônia em Buenos Aires, na Argentina.

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O que é o prêmio da ONU Turismo?

Criado em 2021, o Best Tourism Villages tem como objetivo destacar pequenas comunidades que utilizam o turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico sem abrir mão da preservação da cultura, da história e do meio ambiente.

Para concorrer, os destinos precisam atender a uma série de critérios, entre eles:

  • população de até 15 mil habitantes;
  • preservação do patrimônio histórico;
  • conservação ambiental;
  • valorização das tradições locais;
  • turismo sustentável;
  • desenvolvimento econômico com participação da comunidade.

Mais do que premiar paisagens naturais, a iniciativa reconhece cidades que conseguem equilibrar crescimento econômico, qualidade de vida e proteção de seus recursos culturais e ambientais.

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Por que Lençóis foi escolhida?

Localizada no coração da Chapada Diamantina, Lençóis reúne características que a colocam entre os principais destinos de ecoturismo do país.

O município preserva um importante conjunto arquitetônico do século XIX, construído durante o ciclo da mineração de diamantes, além de concentrar alguns dos atrativos naturais mais conhecidos da Bahia.

Entre os principais pontos turísticos estão:

  • Morro do Pai Inácio, um dos cartões-postais mais famosos do estado;
  • Ribeirão do Meio, conhecido pelas piscinas naturais e pelo escorregador de pedra;
  • Cachoeira do Sossego, acessada por trilha em meio à vegetação nativa;
  • Parque Nacional da Chapada Diamantina, com cavernas, rios, cachoeiras e centenas de trilhas;
  • Centro Histórico, formado por casarões coloniais e ruas de pedra.

Além das belezas naturais, a cidade também se destaca pela gastronomia regional, pelo artesanato e pela atuação de pousadas, guias locais e empreendedores ligados ao turismo de aventura.

Sete cidades brasileiras disputam o reconhecimento

Além de Lençóis, outros seis destinos brasileiros foram indicados para representar o país na premiação internacional.

Confira a lista:

  • Lençóis (Bahia);
  • Conceição de Ibitipoca (Minas Gerais);
  • Delfinópolis (Minas Gerais);
  • Holambra (São Paulo);
  • São José do Barreiro (São Paulo);
  • Vila Flores (Rio Grande do Sul);
  • Araçá (Santa Catarina).
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Turismo sustentável ganha espaço

Nos últimos anos, o turismo sustentável tem ganhado força em diferentes regiões do Brasil por incentivar um modelo que beneficia diretamente as comunidades locais.

Entre os objetivos da iniciativa estão a geração de emprego e renda, a preservação das tradições culturais, o fortalecimento de pequenos empreendedores, a proteção de áreas naturais e o combate ao turismo predatório.

Esse modelo também estimula experiências ligadas à agricultura familiar, à gastronomia típica, ao turismo de natureza e à valorização da cultura regional.

Indicação amplia visibilidade da Chapada Diamantina

Caso conquiste o selo da ONU Turismo, Lençóis ampliará ainda mais a projeção internacional da Chapada Diamantina, considerada um dos principais polos de ecoturismo do Brasil.

A indicação também reforça o potencial do interior da Bahia como destino turístico e evidencia que municípios de pequeno porte podem conquistar reconhecimento mundial ao combinar preservação ambiental, patrimônio histórico e desenvolvimento sustentável.

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Bahia Onu Turismo

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