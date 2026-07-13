CONHEÇA
Destino frio no Nordeste registra temperaturas de até 5°C no inverno
Cidade é famosa pelas atrações turísticas, festivais e gastronomia
Conhecida como a "Suíça Pernambucana", Garanhuns, município do Agreste de Pernambuco, é um destino famoso por seu clima ameno e agenda cultural cheia de opções.
Localizada a cerca de 230 km de Recife e 165 km de Maceió, a cidade atrai turistas especialmente entre junho e outubro, quando as temperaturas podem cair até os 13°C e chegar até a 5°C no inverno rigoroso.
Dentre atrações turísticas, festivais, eventos e gastronomia. A cidade do Nordeste destaca-se entre as opções dos turistas durante o período de inverno.
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O que fazer em Garanhuns ?
- Relógio das flores: localizado na Praça Tavares Correia, é o único do Norte e Nordeste a funcionar com cristal de quartzo.
- Mirante do Alto do Magano: oferece uma vista panorâmica e abriga uma imagem de Jesus Cristo a 1.030 metros de altitude. Outra opção de mirante é 'O Alto do Columinho', local que fica próximo ao centro para ver o pôr do sol.
- Santuários religiosos: Santuário Mãe Rainha, o Mosteiro de São Bento (com missas em canto gregoriano) e o Seminário São José.
- Castelo de João Capão: um dos pontos turísticos mais curiosos da cidade e construído manualmente por um morador local.
- Vinícola Vale das Colinas: a única da região, que oferece tours guiados e degustação.
- Parques: O Parque Euclides Dourado (ou dos Eucaliptos) abriga um zoológico, biblioteca e áreas esportivas. Já o Parque Ruber Van Der Linden (Pau Pombo) é uma reserva ecológica tranquila no centro da cidade.
Veja fotos:
| | | Garanhuns, Agreste de Pernambuco | |
Gastronomia e hospedagem
A cidade é famosa pelo chocolate artesanal, com destaques para a Chocolate Sete Colinas e a cafeteria Lugano.
Para comer e aproveitar a noite, o polo gastronômico da cidade fica no bairro de Heliópolis, com diversos bares, restaurantes e música ao vivo.
Em termos de hospedagem, as opções variam desde hotéis sofisticados como o Hotel Tavares Correia e o Garanhuns Palace Hotel (5 estrelas), até opções com bom custo-benefício como o Hotel Village, o Ibis Styles e o Flat Bugale.