Destino frio no Nordeste registra temperaturas de até 5°C no inverno

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Conhecida como a "Suíça Pernambucana", Garanhuns, município do Agreste de Pernambuco, é um destino famoso por seu clima ameno e agenda cultural cheia de opções.

Localizada a cerca de 230 km de Recife e 165 km de Maceió, a cidade atrai turistas especialmente entre junho e outubro, quando as temperaturas podem cair até os 13°C e chegar até a 5°C no inverno rigoroso.

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Dentre atrações turísticas, festivais, eventos e gastronomia. A cidade do Nordeste destaca-se entre as opções dos turistas durante o período de inverno.

O que fazer em Garanhuns ?

Relógio das flores: localizado na Praça Tavares Correia, é o único do Norte e Nordeste a funcionar com cristal de quartzo.

Mirante do Alto do Magano: oferece uma vista panorâmica e abriga uma imagem de Jesus Cristo a 1.030 metros de altitude. Outra opção de mirante é 'O Alto do Columinho', local que fica próximo ao centro para ver o pôr do sol.

Santuários religiosos: Santuário Mãe Rainha, o Mosteiro de São Bento (com missas em canto gregoriano) e o Seminário São José.

Castelo de João Capão: um dos pontos turísticos mais curiosos da cidade e construído manualmente por um morador local.

Vinícola Vale das Colinas: a única da região, que oferece tours guiados e degustação.

Parques: O Parque Euclides Dourado (ou dos Eucaliptos) abriga um zoológico, biblioteca e áreas esportivas. Já o Parque Ruber Van Der Linden (Pau Pombo) é uma reserva ecológica tranquila no centro da cidade.

Veja fotos:

1 de 5 | Foto: Divulgação | Assessoria

2 de 5 | Foto: Divulgação | Prefeitura de Garanhuns

3 de 5 | Foto: Divulgação | Prefeitura de Garanhuns

4 de 5 Garanhuns, Agreste de Pernambuco | Foto: By EmersonVS - Own work

5 de 5 | Foto: A. Júnior - Flickr

Gastronomia e hospedagem

A cidade é famosa pelo chocolate artesanal, com destaques para a Chocolate Sete Colinas e a cafeteria Lugano.

Para comer e aproveitar a noite, o polo gastronômico da cidade fica no bairro de Heliópolis, com diversos bares, restaurantes e música ao vivo.

Em termos de hospedagem, as opções variam desde hotéis sofisticados como o Hotel Tavares Correia e o Garanhuns Palace Hotel (5 estrelas), até opções com bom custo-benefício como o Hotel Village, o Ibis Styles e o Flat Bugale.