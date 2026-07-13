Salvador terá novos voos diretos para país europeu durante as férias

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O planejamento de férias na Europa ficará mais fácil para os soteropolitanos. A companhia aérea francesa Air France anunciou a ampliação da escala de voos diretos de Paris para Salvador, entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027.

De acordo com informações da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), a frequência muda de três para cinco voos semanais e as passagens já estão sendo vendidas no site oficial da empresa.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que a rota direta entre o Brasil e a França começou a operação desde outubro de 2024. As aeronaves usadas são Airbus A350-900, de 324 lugares, que partem do aeroporto parisiense Charles de Gaulle.