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Salvador terá novos voos diretos para país europeu durante as férias

Calendário de voos será ampliado de dezembro a fevereiro

Franciely Gomes
Por
Os voos estão sendo operados desde 2024
Os voos estão sendo operados desde 2024 - Foto: Ilustrativa | Magnific

O planejamento de férias na Europa ficará mais fácil para os soteropolitanos. A companhia aérea francesa Air France anunciou a ampliação da escala de voos diretos de Paris para Salvador, entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027.

De acordo com informações da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), a frequência muda de três para cinco voos semanais e as passagens já estão sendo vendidas no site oficial da empresa.

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Vale lembrar que a rota direta entre o Brasil e a França começou a operação desde outubro de 2024. As aeronaves usadas são Airbus A350-900, de 324 lugares, que partem do aeroporto parisiense Charles de Gaulle.

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Air France paris Salvador

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