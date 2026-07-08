Veja os 5 destinos mais baratos para viajar de avião saindo de Salvador

Quem pretende viajar saindo de Salvador neste mês de julho pode encontrar promoções para diversos destinos pelo Brasil. Há opções com passagens a partir de R$ 499, incluindo cidades do litoral baiano, capitais do Nordeste e grandes centros do Sudeste.



Para quem ainda não definiu o roteiro das férias ou de uma escapada de fim de semana, este pode ser um bom momento para aproveitar tarifas mais baixas e economizar na compra do voo.



Entre os destaques estão Porto Seguro, que aparece como o destino mais barato, além de Recife, Aracaju, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que completam a lista das cinco rotas com os menores preços para embarques na capital baiana.

Top 5: os destinos mais baratos saindo de Salvador

As menores tarifas encontradas para viagens com saída de Salvador foram:

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Porto Seguro (BA): a partir de R$ 499;

a partir de R$ 499; Recife (PE): a partir de R$ 632;

a partir de R$ 632; Aracaju (SE): a partir de R$ 693;

a partir de R$ 693; Rio de Janeiro (RJ): a partir de R$ 788;

a partir de R$ 788; Belo Horizonte (MG): a partir de R$ 811.

Na sequência aparecem Ilhéus (R$ 818), Brasília (R$ 883), São Paulo (R$ 892), Florianópolis (R$ 895), Natal (R$ 927) e Vitória (R$ 957).

Além de oferecer a menor tarifa do ranking, Porto Seguro também registra uma das maiores reduções de preço em relação aos últimos levantamentos, tornando o destino uma das principais oportunidades para quem deseja viajar gastan

Do litoral baiano aos Estados Unidos: opções para quem quer viajar ao exterior

Para quem pretende aproveitar as promoções e cruzar as fronteiras do país, também há boas opções de voos internacionais saindo de Salvador. Entre os destinos mais pesquisados estão cidades da América do Sul, como Buenos Aires e Santiago, além de rotas para os Estados Unidos, que seguem entre as preferidas dos brasileiros.

No levantamento, Buenos Aires aparece como o destino internacional com a menor tarifa média, com voos a partir de R$ 2.435, seguida por Santiago, com passagens a partir de R$ 2.477. Já entre os destinos de longa distância, Miami registra preços a partir de R$ 4.033, enquanto Nova Iorque tem tarifas a partir de R$ 4.418.

Assim como ocorre nos voos nacionais, os preços podem variar de acordo com a antecedência da compra, a disponibilidade de assentos e o período da viagem. Por isso, quem acompanha promoções e mantém flexibilidade nas datas costuma encontrar as melhores oportunidades para embarcar rumo ao exterior pagando menos.

Flexibilidade faz diferença na hora de economizar

Os preços das passagens podem variar diariamente conforme a procura e a disponibilidade de assentos. Por isso, pesquisar com antecedência, comparar diferentes datas e acompanhar promoções continuam sendo estratégias importantes para garantir tarifas mais baixas.

Quem tem flexibilidade para escolher os dias de embarque também costuma encontrar ofertas mais vantajosas, especialmente fora dos períodos de maior movimento.

O levantamento que serviu de base para este ranking foi elaborado pelo KAYAK, plataforma de busca de viagens, com base nas pesquisas de passagens realizadas por usuários para voos com saída de Salvador durante o mês de julho. Os valores representam as menores tarifas encontradas no período analisado e podem sofrer alterações conforme a disponibilidade e a data da compra.