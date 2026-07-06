A TARDE desembarca na Inglaterra para cobrir festival de carros de luxo

O A TARDE cruza o Oceano Atlântico esta semana para trazer uma cobertura internacional exclusiva direto do coração da indústria automotiva de luxo. Entre os dias 7 e 10 de julho, a repórter e correspondente Brenda Viana estará na Inglaterra acompanhando de perto o lendário Festival de Velocidade de Goodwood, o evento mais prestigiado do mundo para os amantes de velocidade, tecnologia e supercarros.



A viagem, que totaliza 11 horas de voo ligando a Bahia às terras da Família Real, promete um conteúdo diferenciado que vai muito além das pistas. Os leitores do portal A TARDE e os seguidores das Redes Sociais do grupo poderão acompanhar as principais tendências de mobilidade elétrica global, curiosidades, roteiros de turismo, gastronomia e o que escondem as charmosas ruas de Londres.



"Vamos embarcar em uma longa e divertida viagem rumo a terras europeias para trazer um conteúdo exclusivo aos nossos leitores. Em nossa passagem pelo país da família real, vamos mostrar além do mundo automobilístico, vamos trazer curiosidades, gastronomia, turismo, os mistérios das ruas de Londres e muito mais. Tudo isso com o jeito A TARDE de ser e fazer", conta Brenda Viana, enviada especial do Núcleo Digital do A TARDE.

A revolução elétrica e os segredos de luxo da BYD

O destaque comercial do festival deste ano fica por conta do Grupo BYD. Já consolidada no mercado baiano e brasileiro, a gigante de tecnologia automotiva montou uma estrutura histórica na Inglaterra para apresentar suas divisões de alto padrão que poucos motoristas conhecem.

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"O Festival de Velocidade de Goodwood é uma das datas mais empolgantes do calendário automotivo, e queríamos apresentar nossas marcas BYD, DENZA e YANGWANG de uma forma que fosse verdadeiramente adequada para um evento tão prestigioso e agradável", contou Stella Li, vice-presidente executiva da BYD, que completou:

"Nosso estande recordista alcança exatamente isso; ele não apenas alinha nossas marcas com a rica herança automotiva e do automobilismo de Goodwood, mas também é um palco fabuloso para apresentar a estreia mundial de um modelo totalmente novo, bem como a amplitude, o apelo e a tecnologia do Grupo BYD”.

O império de luxo da Denza

"Você sabia que a BYD tem uma divisão de carros de luxo? Nessa viagem os leitores vão conhecer mais da Denza, marca da BYD que compete diretamente com gigantes como Ferrari, Mercedes e Porsche", antecipa Brenda Viana.



O festival marcará o lançamento oficial da marca premium no Reino Unido, além de uma aguardada estreia mundial.

O estande recordista

Com 2.016 metros quadrados, o espaço das marcas BYD, Denza e Yangwang é a maior estrutura montada por uma única montadora nos 33 anos de história do Festival de Goodwood.

Supercarros na pista

A divisão de hiperluxo Yangwang colocará no asfalto o SUV U8L e o modelo U9 Xtreme, considerado um dos carros mais rápidos do mundo.

Tecnologia do futuro: carregamento em 5 minutos e cães robôs

Para além do design arrojado e dos cavalos de potência, a cobertura do Núcleo Digitral do A TARDE vai destrinchar as inovações que devem ditar o ritmo do mercado nos próximos anos.

No coração do evento, uma "Zona Tecnológica" trará demonstrações ao vivo da nova bateria Blade 2.0, com tecnologia de carregamento ultra-rápido FLASH, capaz de carregar o veículo de 10% a 70% (garantindo mais de 350 km de autonomia) em apenas cinco minutos.

A interatividade também promete chamar a atenção do público internacional. O estande contará com simuladores de direção de alta fidelidade, experiências interativas guiadas por Inteligência Artificial para o público jovem e demonstrações de cães robôs tecnológicos.

Toda a adrenalina da pista de Goodwood e os bastidores culturais da viagem a Londres poderão ser acompanhados em tempo real no portal e nas redes sociais do A TARDE.