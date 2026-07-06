BYD Dolphin Mini recebe desconto de R$ 9 mil para pessoas físicas

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A BYD reformulou sua política comercial para o Dolphin Mini no mercado brasileiro. A fabricante chinesa passou a aplicar o bônus de venda direta — modalidade tradicionalmente restrita a frotistas, CNPJ, taxistas, produtores rurais e clientes PcD — diretamente para o consumidor comum (pessoa física). A ação concede um abatimento linear de R$ 9.000 no preço do compacto de entrada.

Com a nova condição, o preço público sugerido da versão Dolphin Mini GL (5 lugares) 2026 recuou de R$ 118.990 para R$ 109.990. O movimento ocorre em meio ao acirramento da concorrência entre marcas asiáticas no Brasil e visa blindar a liderança da montadora no segmento de veículos 100% elétricos (BEV).

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Ficha Técnica: Motorização, Bateria e Performance

Apesar da redução na tabela, o conjunto mecânico e as especificações de engenharia homologadas junto ao Inmetro permanecem inalterados.

O Dolphin Mini utiliza um motor elétrico dianteiro de 75 cv de potência e 135 Nm de torque. Conforme a fabricante, o hatch acelera de 0 a 100 km/h em 14,9 segundos e atinge velocidade máxima de 130 km/h.

A bateria Blade de 30,08 kWh garante autonomia de até 224 quilômetros, conforme o Inmetro. Em carregadores rápidos de corrente contínua (DC), a recarga de 30% a 80% pode ser realizada em cerca de 30 minutos.

Equipamentos de Série e Tecnologia de Cabine

O pacote de conveniência digital e conectividade do hatch compacto concentra os seguintes recursos eletrônicos de fábrica:

Infotenimento: Central multimídia com tela flutuante e giratória de 10,1 polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio;

Telemetria: Conectividade 4G nativa com suporte a comandos de voz inteligentes e atualizações de sistema em nuvem via tecnologia Over-The-Air (OTA);

Painel de Instrumentos: Cluster digital de 7 polegadas com computador de bordo integrado;

Conforto: Ar-condicionado com controle automático digital e faróis com acendimento automático e iluminação em LED.

Pacote de Segurança Ativa e Passiva

Diferente do lote inicial importado no primeiro semestre de lançamento do modelo de quatro lugares, a configuração GL atual traz um arranjo de proteção interna revisado:

Segurança Passiva: O modelo conta de série com 6 airbags (frontais, laterais e de cortina), corrigindo a ausência de bolsas laterais vista nas primeiras unidades de estreia.

Em relação à segurança ativa e dinâmica de rodagem, o veículo sai de fábrica equipado com controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (TCS), assistente de partida em rampas (HSA), sensores de estacionamento traseiros, controle de cruzeiro convencional (piloto automático) e sistema de monitoramento direto da pressão dos pneus (TPMS).

Mudança de estratégia

Ao estender a campanha para consumidores na modalidade de pessoa física, a BYD reforça suas estratégias de ampliar a participação no mercado brasileiro de veículos elétricos e responder o avanço de novas concorrentes no segmento.