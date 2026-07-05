Nova Ford Ranger: a picape híbrida que vira gerador chega em 2027

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Unindo a robustez já conhecida da família Ranger a um sistema de propulsão eletrificado, a Ford Ranger PHEV promete revolucionar o uso de utilitários no campo e na cidade, sem abrir mão da força de reboque que é marca registrada da montadora.

Performance e potência

Ford Ranger PHEV - Foto: Divulgação Ford

O grande destaque da nova Ranger híbrida é o seu conjunto mecânico. A Ford combinou o motor a gasolina EcoBoost 2.3 litros com um motor elétrico de 75 kW (100 cv). O resultado é uma potência combinada de 279 cv e um torque impressionante de 690 Nm — superior ao de muitas versões a diesel atuais.

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A bateria, com 11,8 kWh de capacidade útil, garante uma autonomia superior a 45 km no modo puramente elétrico, permitindo que trajetos urbanos sejam realizados com zero emissão de poluentes. Além disso, a integração do motor elétrico à transmissão mantém o sistema de tração integral (e-4WD) ativo, mesmo com o motor a combustão desligado.

A picape como gerador de energia

Ford Ranger PHEV - Foto: Divulgação Ford

Para os profissionais que utilizam a picape como ferramenta de trabalho, a função Pro Power Onboard é o grande diferencial competitivo. A Ranger PHEV funciona, na prática, como uma estação de energia móvel.

O sistema oferece de série 2,3 kW, mas pode ser configurado para entregar até 6,9 kW através de duas tomadas de 15 amperes localizadas na caçamba.

Isso significa que ferramentas de alta potência e equipamentos de camping podem ser alimentados diretamente pela bateria da picape, eliminando a necessidade de geradores externos.

Versões e a exclusividade da Stormtrak

Interior Ford Ranger PHEV - Foto: Divulgação Ford

A Ford confirmou que a Ranger PHEV será oferecida nos acabamentos Wildtrak e XLT. Para marcar a estreia da tecnologia híbrida, a montadora introduz a versão Stormtrak, exclusiva para esta configuração.

Entre os itens que elevam a experiência, destacam-se:

Design exclusivo : rodas de 18 polegadas, grade frontal padrão colmeia e adesivos personalizados.

: rodas de 18 polegadas, grade frontal padrão colmeia e adesivos personalizados. Tecnologia embarcada : faróis Matrix LED, sistema de barras de teto flexíveis e câmera 360º de alta resolução.

: faróis Matrix LED, sistema de barras de teto flexíveis e câmera 360º de alta resolução. Auxílio de condução : assistente de ré com reboque, facilitando manobras complexas com carga total.

Quando chega ao mercado?

O modelo chegará ao Brasil em 2027, será fabricado na Argentina, e trará um conjunto mecânico exclusivo adaptado para o nosso mercado.