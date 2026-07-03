Hilux 2026: Toyota revela a picape mais moderna da história

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A próxima geração da Toyota Hilux 2026 promete redefinir o mercado de picapes médias. Combinando a lendária durabilidade "casca-grossa" da montadora japonesa com um salto tecnológico, o novo modelo chega para atender tanto o trabalho pesado no campo quanto o uso urbano sofisticado.

O novo visual "tough-tech"

Painel Toyota Hilux 2026 - Foto: Divulgação Toyota

O destaque visual fica por conta da grade dianteira ampliada com padrões hexagonais, faróis de LED com assinatura diurna marcante e uma postura mais larga que transmite imponência. As rodas de liga leve, que variam entre 18 e 20 polegadas, completam o visual robusto e aerodinâmico.

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Motorização híbrida

Toyota Hilux 2026 - Foto: Divulgação Toyota

A grande aposta da Toyota para 2026 é a eletrificação, com introdução de um sistema híbrido turbo-diesel 2.8 litros.

Performance : a expectativa é que o conjunto ultrapasse os 300 cavalos de potência.

: a expectativa é que o conjunto ultrapasse os 300 cavalos de potência. Eficiência : o motor elétrico auxiliar visa reduzir o consumo de combustível e melhorar a resposta de torque em baixas rotações.

: o motor elétrico auxiliar visa reduzir o consumo de combustível e melhorar a resposta de torque em baixas rotações. Versatilidade : em mercados específicos, a marca poderá oferecer uma variante híbrida 2.4 turbo a gasolina, focada em redução de emissões.

Interior e conectividade

O novo layout foca em ergonomia e materiais soft-touch. Os principais avanços tecnológicos incluem:

Central multimídia de 12,3 polegadas com conectividade sem fio (Apple CarPlay e Android Auto).

Painel de instrumentos 100% digital e customizável.

Conforto térmico aprimorado com bancos ventilados e ar-condicionado digital dual-zone.

Segurança como diferencial

Equipada com o Toyota Safety Sense 3.0, a picape eleva o padrão de segurança da categoria. O pacote inclui:

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC).

Sistema de pré-colisão com detecção de pedestres.

Assistente de centralização em faixa.

Visão periférica com câmera 360°.

Desempenho Off-Road e lançamento

O sistema Multi-Terrain Select e a suspensão revisada garantem que o veículo supere obstáculos severos com facilidade. Versões de alta performance, como a GR Sport, deverão contar com amortecedores especializados para trilhas exigentes.

Quando chega?

A estreia global está prevista para o final de 2025, com vendas iniciando nos primeiros meses de 2026. Com preços estimados entre US$ 35.000 e US$ 55.000, a Toyota Hilux 2026 se posiciona como a escolha definitiva para quem não abre mão de confiança, força e inovação.