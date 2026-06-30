Volkswagen Tukan 2027: nova picape elétrica vai aposentar a Saveiro

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A Volkswagen acaba de oficializar os detalhes da Tukan 2027, a nova picape com produção confirmada na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, chega com a missão estratégica de substituir a veterana Saveiro e enfrentar rivais de peso, como a Fiat Strada, a Fiat Toro e a Chevrolet Montana.

Inovação e design

A Tukan se destaca por um avanço inédito na engenharia da marca no país: é o primeiro modelo a estampar o nome do veículo diretamente na chapa metálica da tampa traseira.

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Para atingir esse nível de acabamento sem comprometer a integridade estrutural, a Volkswagen utilizou tecnologias de ponta, incluindo:

Realidade virtual : uso de softwares de modelagem para superar o desafio técnico da inversão de curvatura na tampa.

: uso de softwares de modelagem para superar o desafio técnico da inversão de curvatura na tampa. Solda a laser : união de componentes de alta precisão que garante acabamento refinado e resistência superior.

: união de componentes de alta precisão que garante acabamento refinado e resistência superior. Smart inspection (IA) : a linha de montagem paranaense utiliza inteligência artificial com câmeras de alta resolução para monitorar 100% das peças em tempo real, garantindo um padrão de qualidade rigoroso e reduzindo o desperdício de material.

Eletrificação e performance

Volkswagen Tukan 2027 - Foto: Kolesa.ru

A Tukan não é apenas uma sucessora estética da Saveiro; ela inaugura a nova era eletrificada da Volkswagen na América do Sul. Baseada na plataforma modular MQB, o veículo foca em um equilíbrio estratégico entre peso, estabilidade e capacidade de carga.

A suspensão traseira com feixe de molas foi projetada para suportar o trabalho pesado, mantendo o conforto necessário para o uso urbano. Segundo a montadora, a Tukan faz parte de um plano ambicioso de investimentos de R$ 16 bilhões no Brasil até 2028, que prevê a eletrificação de todos os novos veículos da marca desenvolvidos na região a partir de 2026.

Compromisso com a indústria nacional

O projeto demonstra um forte compromisso com a cadeia produtiva local, nascendo com 76% de conteúdo nacional. De acordo com Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil, essa estratégia visa fortalecer a indústria brasileira, valorizar fornecedores locais e impulsionar a geração de empregos.

Com a promessa de aliar tecnologia de ponta, sustentabilidade elétrica e a robustez esperada para o segmento de picapes, a Volkswagen Tukan 2027 já gera grandes expectativas para o mercado automotivo brasileiro.