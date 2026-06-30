MOTORIZAÇÃO HI4
GWM lança Haval H10, o SUV de luxo que mira o topo do mercado global
Com interior equipado com geladeira, novo modelo chega ao mercado para elevar o padrão de luxo
A Great Wall Motor oficializou o lançamento global do Haval H10, um utilitário esportivo desenvolvido com um objetivo claro: rivalizar diretamente com lendas do segmento off-road premium, como o Toyota Land Cruiser e o Land Rover Defender.
Estrutura híbrida e dimensões
Diferente do seu irmão menor Haval H9 — que preserva a tradicional construção de chassi sobre carroceria —, o Haval H10 aposta em uma arquitetura mista avançada.
Essa engenharia combina a rigidez torcional necessária para o off-road pesado com o conforto dinâmico de um monobloco, uma receita consagrada por ícones modernos como o novo Defender.
O veículo tem espaço interno para até sete ocupantes nas seguintes especificações
- Comprimento: 5,13 metros (versão padrão) a 5,29 metros (versão longa)
- Largura: 2,05 metros
- Altura: 1,97 metros
- Distância entre-eixos: 3,00 metros
Visualmente, o H10 adota a tendência "boxeada" (quadradão), com linhas retas que transmitem imponência. A dianteira traz faróis full-LED em formato quadrado e uma grade proeminente com o padrão visual da linha Haval. Na traseira, a identidade aventureira é reforçada pelo estepe fixado na tampa do porta-malas.
Motorização Hi4
O Haval H10 utiliza a plataforma híbrida Hi4 (Hybrid Intelligent 4WD) da GWM. O sistema é composto por um motor 1.5 turbo a combustão associado a dois motores elétricos de alta performance, posicionados estrategicamente um em cada eixo do veículo.
Essa configuração confere ao SUV uma tração integral sob demanda extremamente inteligente, capaz de gerenciar o torque de forma independente em cada roda para superar terrenos de baixa aderência.
- Capacidade da bateria: 42,9 kWh
- Autonomia 100% elétrica: entre 180 km e 230 km (ciclo de testes internacional)
Ficha técnica do Haval H10
- Modos de condução: gerenciamento inteligente que prioriza o uso elétrico na cidade e combina os motores para torque máximo em situações de subida ou fora de estrada.
- Motorização e performance: o modelo utiliza a tecnologia híbrida Hi4, que combina um motor 1.5 turbo a combustão com dois motores elétricos, um em cada eixo, para garantir tração integral. A bateria possui uma capacidade de 42,9 kWh, permitindo uma autonomia no modo 100% elétrico que varia entre 180 km e 230 km.
- Dimensões:o veículo apresenta um porte imponente, com o comprimento variando de 5,13 metros na versão padrão a 5,29 metros na versão alongada. A largura total é de 2,05 metros, a altura é de 1,97 metros e o entre-eixos mede 3,00 metros.
- Capacidade: o Haval H10 foi projetado para oferecer versatilidade, disponibilizando configurações internas que acomodam 5 ou 7 ocupantes.
- Tecnologia interna: o painel conta com uma tela de instrumentos digital de 10,25 polegadas, enquanto o sistema de infoentretenimento é operado por uma tela touchscreen de 14,6 polegadas.
- Conforto e acabamento: o habitáculo é composto por materiais de toque macio e acabamentos que imitam madeira. Entre os diferenciais de conforto, destacam-se a geladeira integrada ao console central, com ajuste de temperatura entre -6 °C e 50 °C, e uma tela de TV retrátil instalada no teto para o entretenimento dos passageiros traseiros.