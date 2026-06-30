GWM lança Haval H10, o SUV de luxo que mira o topo do mercado global

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A Great Wall Motor oficializou o lançamento global do Haval H10, um utilitário esportivo desenvolvido com um objetivo claro: rivalizar diretamente com lendas do segmento off-road premium, como o Toyota Land Cruiser e o Land Rover Defender.

Estrutura híbrida e dimensões

Interna do Haval H10 - Foto: Divulgação GWM

Diferente do seu irmão menor Haval H9 — que preserva a tradicional construção de chassi sobre carroceria —, o Haval H10 aposta em uma arquitetura mista avançada.

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Essa engenharia combina a rigidez torcional necessária para o off-road pesado com o conforto dinâmico de um monobloco, uma receita consagrada por ícones modernos como o novo Defender.

O veículo tem espaço interno para até sete ocupantes nas seguintes especificações

Haval H10 - Foto: Divulgação GWM

Comprimento : 5,13 metros (versão padrão) a 5,29 metros (versão longa)

: 5,13 metros (versão padrão) a 5,29 metros (versão longa) Largura : 2,05 metros

: 2,05 metros Altura : 1,97 metros

: 1,97 metros Distância entre-eixos: 3,00 metros

Visualmente, o H10 adota a tendência "boxeada" (quadradão), com linhas retas que transmitem imponência. A dianteira traz faróis full-LED em formato quadrado e uma grade proeminente com o padrão visual da linha Haval. Na traseira, a identidade aventureira é reforçada pelo estepe fixado na tampa do porta-malas.

Motorização Hi4

O Haval H10 utiliza a plataforma híbrida Hi4 (Hybrid Intelligent 4WD) da GWM. O sistema é composto por um motor 1.5 turbo a combustão associado a dois motores elétricos de alta performance, posicionados estrategicamente um em cada eixo do veículo.

Essa configuração confere ao SUV uma tração integral sob demanda extremamente inteligente, capaz de gerenciar o torque de forma independente em cada roda para superar terrenos de baixa aderência.

Capacidade da bateria : 42,9 kWh

: 42,9 kWh Autonomia 100% elétrica: entre 180 km e 230 km (ciclo de testes internacional)

Ficha técnica do Haval H10