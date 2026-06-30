EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Changan Hunter REEV 2026: a picape híbrida que supera a Hilux
Nova picape faz de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos e suporta até 2,5 toneladas no reboque
A nova Changan Hunter REEV 2026 está causando impacto no mercado automotivo global. Com um sistema de propulsão elétrica de longo alcance e dimensões que superam a líder Toyota Hilux, a picape chinesa chega com uma proposta inovadora: unir a força do 4x4 com a eficiência energética de um carro elétrico.
O que torna superior
Diferente dos híbridos convencionais, a Hunter REEV utiliza uma tecnologia onde os motores elétricos são os responsáveis pela tração, enquanto um motor a combustão 2.0 turbo atua exclusivamente como gerador de energia. Essa configuração permite que a picape atinja uma autonomia impressionante de 1.031 km.
Desempenho e capacidade técnica
- Potência: entre 268 cv e 326 cv, dependendo da configuração.
- Torque: 470 Nm de força bruta, garantindo arrancadas de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos.
- Tração 4x4 Inteligente: o sistema gerencia a entrega de potência para lidar com lama, areia e neve sem esforço.
- Capacidade de reboque: suporta até 2,5 toneladas, mantendo a robustez necessária para o trabalho pesado.
Picape como usina móvel
Um dos maiores atrativos para o público do setor de construção, agronegócio e aventuras é a tecnologia Vehicle-to-Load (V2L). A Changan Hunter K50 não apenas transporta carga; ela atua como uma usina móvel.
Com tomadas de 220V e um painel de 3,3 kW na caçamba, é possível alimentar ferramentas elétricas pesadas ou acampar com conforto absoluto em locais remotos.
A entrega de carga externa pode chegar a até 30 kW, transformando a picape em um diferencial competitivo para o trabalho no campo.
Dimensões que impõem respeito
- Comprimento: 5,38 metros.
- Entre-eixos: 3,18 metros.
- Altura: 1,875 metro.
Essas medidas colocam a picape em uma categoria superior à da Toyota Hilux, oferecendo mais espaço interno e volume na caçamba, sem sacrificar a manobrabilidade.
Quando chega ao Brasil?
Embora o sucesso na China tenha sido imediato — com preços competitivos entre 141.900 e 178.900 yuans — a Changan ainda não oficializou a vinda do modelo para o território brasileiro.
Contudo, o mercado nacional, que tem grande demanda por picapes robustas e eletrificadas, acompanha de perto o lançamento.