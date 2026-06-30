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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Changan Hunter REEV 2026: a picape híbrida que supera a Hilux

Nova picape faz de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos e suporta até 2,5 toneladas no reboque

Jair Mendonça Jr
Por
Changan Hunter REEV 2026
Changan Hunter REEV 2026 - Foto: Divulgação/Changan

A nova Changan Hunter REEV 2026 está causando impacto no mercado automotivo global. Com um sistema de propulsão elétrica de longo alcance e dimensões que superam a líder Toyota Hilux, a picape chinesa chega com uma proposta inovadora: unir a força do 4x4 com a eficiência energética de um carro elétrico.

O que torna superior

Interior Changan Hunter REEV 2026
Interior Changan Hunter REEV 2026 - Foto: Divulgação/Changan

Diferente dos híbridos convencionais, a Hunter REEV utiliza uma tecnologia onde os motores elétricos são os responsáveis pela tração, enquanto um motor a combustão 2.0 turbo atua exclusivamente como gerador de energia. Essa configuração permite que a picape atinja uma autonomia impressionante de 1.031 km.

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Desempenho e capacidade técnica

Bancos Changan Hunter REEV 2026
Bancos Changan Hunter REEV 2026 - Foto: Divulgação/Changan
  • Potência: entre 268 cv e 326 cv, dependendo da configuração.
  • Torque: 470 Nm de força bruta, garantindo arrancadas de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos.
  • Tração 4x4 Inteligente: o sistema gerencia a entrega de potência para lidar com lama, areia e neve sem esforço.
  • Capacidade de reboque: suporta até 2,5 toneladas, mantendo a robustez necessária para o trabalho pesado.

Picape como usina móvel

Entrega de carga externa pode chegar a até 30 kW
Entrega de carga externa pode chegar a até 30 kW - Foto: Divulgação/Changan

Um dos maiores atrativos para o público do setor de construção, agronegócio e aventuras é a tecnologia Vehicle-to-Load (V2L). A Changan Hunter K50 não apenas transporta carga; ela atua como uma usina móvel.

Com tomadas de 220V e um painel de 3,3 kW na caçamba, é possível alimentar ferramentas elétricas pesadas ou acampar com conforto absoluto em locais remotos.

A entrega de carga externa pode chegar a até 30 kW, transformando a picape em um diferencial competitivo para o trabalho no campo.

Dimensões que impõem respeito

  • Comprimento: 5,38 metros.
  • Entre-eixos: 3,18 metros.
  • Altura: 1,875 metro.

Essas medidas colocam a picape em uma categoria superior à da Toyota Hilux, oferecendo mais espaço interno e volume na caçamba, sem sacrificar a manobrabilidade.

Quando chega ao Brasil?

Embora o sucesso na China tenha sido imediato — com preços competitivos entre 141.900 e 178.900 yuans — a Changan ainda não oficializou a vinda do modelo para o território brasileiro.

Contudo, o mercado nacional, que tem grande demanda por picapes robustas e eletrificadas, acompanha de perto o lançamento.

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Changan hilux picape

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