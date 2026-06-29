BYD Mako: nova picape híbrida chega para enfrentar a Fiat Toro

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A BYD confirmou oficialmente a chegada da Mako ao mercado brasileiro ainda em 2026. A nova picape intermediária da marca chinesa chega com a missão clara de competir diretamente com modelos consolidados, como a Fiat Toro e a Ram Rampage, apostando em uma motorização híbrida plug-in de alta eficiência e tecnologia de ponta.

Tecnologia híbrida como diferencial

BYD Mako - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Diferente das rivais que dependem exclusivamente de motores a combustão, a Mako chega equipada com o sistema DM-i de última geração. O conjunto combina um motor 1.5 a combustão com propulsores elétricos, entregando um equilíbrio raro entre desempenho robusto e economia de combustível.

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Com autonomia elétrica estimada em 99 km, a picape permite que o motorista realize o trajeto urbano diário sem consumir uma gota de gasolina.

Além da eficiência, a tração integral eletrônica e o alto torque entregue instantaneamente pelo motor elétrico posicionam a Mako como uma opção competitiva tanto para o trabalho pesado quanto para o uso recreativo.

Especificações técnicas: BYD Mako (híbrida plug-in)

Arquitetura do motor : sistema híbrido plug-in (DM-i), composto por um motor 1.5 a combustão otimizado aliado a propulsores elétricos de alta eficiência.

: sistema híbrido plug-in (DM-i), composto por um motor 1.5 a combustão otimizado aliado a propulsores elétricos de alta eficiência. Potência combinada : entrega estimada de 239 cv, com possibilidade de variantes mais potentes chegando a superar 300 cv em versões topo de linha.

: entrega estimada de 239 cv, com possibilidade de variantes mais potentes chegando a superar 300 cv em versões topo de linha. Torque máximo : acima de 40 kgfm, disponível de forma quase instantânea devido ao auxílio do motor elétrico.

: acima de 40 kgfm, disponível de forma quase instantânea devido ao auxílio do motor elétrico. Capacidade da bateria : pacote de 26,3 kWh, otimizado para longas distâncias em modo puramente elétrico.

: pacote de 26,3 kWh, otimizado para longas distâncias em modo puramente elétrico. Autonomia em modo elétrico : aproximadamente 99 km de alcance no ciclo de medição estimado, ideal para o deslocamento urbano diário.

: aproximadamente 99 km de alcance no ciclo de medição estimado, ideal para o deslocamento urbano diário. Sistema de tração : integral (AWD), com gerenciamento eletrônico para otimização de aderência em diferentes terrenos.

: integral (AWD), com gerenciamento eletrônico para otimização de aderência em diferentes terrenos. Segmento de carroceria : picape intermediária construída em monobloco, focada no equilíbrio entre conforto de SUV e versatilidade de carga.

Preço e mercado

A montadora trabalha com uma estimativa de preço inicial na faixa de R$ 200 mil. Com essa política de preços, a Mako se coloca em uma posição privilegiada: oferece a modernidade da eletrificação por um valor equivalente ao das versões intermediárias das picapes a combustão tradicionais, garantindo um custo de propriedade (TCO) significativamente menor para o consumidor brasileiro.