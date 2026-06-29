GUERRA DAS PICAPES
BYD Mako: nova picape híbrida chega para enfrentar a Fiat Toro
Modelo tem motorização híbrida de 239 cv e autonomia elétrica de quase 100 km
A BYD confirmou oficialmente a chegada da Mako ao mercado brasileiro ainda em 2026. A nova picape intermediária da marca chinesa chega com a missão clara de competir diretamente com modelos consolidados, como a Fiat Toro e a Ram Rampage, apostando em uma motorização híbrida plug-in de alta eficiência e tecnologia de ponta.
Tecnologia híbrida como diferencial
Diferente das rivais que dependem exclusivamente de motores a combustão, a Mako chega equipada com o sistema DM-i de última geração. O conjunto combina um motor 1.5 a combustão com propulsores elétricos, entregando um equilíbrio raro entre desempenho robusto e economia de combustível.
Com autonomia elétrica estimada em 99 km, a picape permite que o motorista realize o trajeto urbano diário sem consumir uma gota de gasolina.
Além da eficiência, a tração integral eletrônica e o alto torque entregue instantaneamente pelo motor elétrico posicionam a Mako como uma opção competitiva tanto para o trabalho pesado quanto para o uso recreativo.
Especificações técnicas: BYD Mako (híbrida plug-in)
- Arquitetura do motor: sistema híbrido plug-in (DM-i), composto por um motor 1.5 a combustão otimizado aliado a propulsores elétricos de alta eficiência.
- Potência combinada: entrega estimada de 239 cv, com possibilidade de variantes mais potentes chegando a superar 300 cv em versões topo de linha.
- Torque máximo: acima de 40 kgfm, disponível de forma quase instantânea devido ao auxílio do motor elétrico.
- Capacidade da bateria: pacote de 26,3 kWh, otimizado para longas distâncias em modo puramente elétrico.
- Autonomia em modo elétrico: aproximadamente 99 km de alcance no ciclo de medição estimado, ideal para o deslocamento urbano diário.
- Sistema de tração: integral (AWD), com gerenciamento eletrônico para otimização de aderência em diferentes terrenos.
- Segmento de carroceria: picape intermediária construída em monobloco, focada no equilíbrio entre conforto de SUV e versatilidade de carga.
Preço e mercado
A montadora trabalha com uma estimativa de preço inicial na faixa de R$ 200 mil. Com essa política de preços, a Mako se coloca em uma posição privilegiada: oferece a modernidade da eletrificação por um valor equivalente ao das versões intermediárias das picapes a combustão tradicionais, garantindo um custo de propriedade (TCO) significativamente menor para o consumidor brasileiro.