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GWM lança novo SUV 100% elétrico no Brasil; veja preços

Modelo chega como novidade da marca para o mercado brasileiro

Gustavo Zambianco
Por
Novo GWM Ora 5
Novo GWM Ora 5 - Foto: Divulgação | GWM

A GWM apresentou o seu primeiro utilitário esportivo (SUV) 100% elétrico para o mercado brasileiro, o GWM Ora 5 nesta quarta-feira, 24. Embora o design do modelo traga inspirações visuais no hatch Ora 3, o novo veículo é construído sobre uma plataforma estrutural diferente e superior. O modelo chega importado da China em versão única pelo preço de R$ 159.000.

A estratégia comercial da montadora foca na competitividade financeira para rivalizar com diferentes frentes do mercado. A faixa de preço posiciona o Ora 5 como concorrente direto tanto de modelos elétricos e híbridos — como BYD Yuan Pro, Leapmotor B10, Omoda 5 e Toyota Yaris Cross — quanto de SUVs compactos tradicionais a combustão, a exemplo de Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta.

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Desempenho, bateria e carregamento

O Ora 5 é equipado com um motor elétrico instalado no eixo dianteiro que representa a segunda geração de propulsores da marca. O conjunto oferece respostas dinâmicas superiores às do irmão menor.

Os dados técnicos de performance e eficiência energética validados pela fabricante e pelo órgão regulador nacional incluem:

  • Potência e torque: 204cv e 26,5 kgfm de torque instantâneo;
  • Aceleração: 0 a 100 km/h cumprido em 7,7 segundos;
  • Capacidade da bateria: 58,3 kWh (íons de lítio);
  • Autonomia: 349 km, conforme o padrão de ensaios do Inmetro;
  • Recarga rápida: Em estações de corrente contínua (DC) com até 120 kW de potência, o nível de energia da bateria vai de 30% a 80% em 20 minutos.
Motor do novo GWM Ora 5
Motor do novo GWM Ora 5 - Foto: Divulgação | GWM

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Tecnologia e itens de série

O SUV estreia no mercado nacional com um pacote de conveniência focado em conectividade e conforto térmico para os ocupantes:

  • Sistema de climatização digital e automático;
  • Teto solar panorâmico;
  • Comandos de voz assistidos por inteligência artificial, integrando mais de 300 funções do veículo;
  • Direção com assistência elétrica;
  • Conjunto óptico Full-LED;
  • Carregador de smartphone por indução (sem fio) com potência de 50W;
  • Assentos dianteiros com sistema de ventilação;
  • Saída de ar-condicionado dedicada e portas USB-C para os passageiros traseiros;
  • Câmera de visão periférica com projeção de 540° (visão 360° integrada ao efeito de "capô transparente");
  • Tampa do porta-malas com abertura e fechamento elétricos.
Novo GWM Ora 5
Novo GWM Ora 5 - Foto: Divulgação | GWM

Sistemas de assistência à condução (ADAS)

O modelo ainda incorpora o pacote de segurança ativa e assistência ao condutor (ADAS), que eleva a proteção a bordo e oferece recursos de condução semiautônoma de nível 2+. O sistema de segurança ativa monitora o entorno do veículo em tempo real por meio de sensores e câmeras para mitigar o risco de colisões em cruzamentos e saídas de vagas.

O pacote de funcionalidades é composto de:

  • Frenagem autônoma de emergência (AEB);
  • Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com função Stop e Go;
  • Assistente de permanência em faixa com centralização automática;
  • Monitoramento e alerta de ponto cego;
  • Alerta de tráfego cruzado dianteiro e traseiro com atuação nos freios;
  • Sistema de reconhecimento e leitura de placas de sinalização viária;
  • Alerta de desembarque seguro (aviso de proximidade de veículos ao abrir as portas).
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