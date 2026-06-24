Carros elétricos podem ter queda de preço no Brasil; entenda

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A cota para importação de carros elétricos sem imposto foi renovada pelo governo. A decisão tenta equilibrar a pressão da indústria e a possibilidade de preços mais baixos para o consumidor.

A medida vale para US$ 463 milhões, cerca de R$ 2,3 bilhões em importação por seis meses, a partir de julho de 2026. A informação foi divulgada pelo G1.

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O que muda?

A decisão tomada pelo Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex), libera a entrada de veículos elétricos sedimentados (SKD) e desmontados (CKD) sem cobrança de imposto de importação, dentro do limite definido.

Com isso, o governo tenta acelerar a entrada de veículos elétricos no mercado brasileiro e evitar que os preços aumentem, já que a tecnologia está chegando ao país.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Fernando Elias Rosa, é essencial garantir preços agradáveis para o consumidor.

“O governo federal tomou a decisão ontem [terça] não foi para causar danos para a produção da indústria nacional, mas foi para favorecer sobretudo o consumidor e o mercado. E não ignoramos que precisamos de uma série de medidas para acomodar todos os interesses, que são legítimos”, disse ao programa Bom dia, Ministro.

Mudanças no setor automotivo

Antes mesmo da decisão, montadoras como BYD e Geely avançam com planos de produção dentro do mercado brasileiro e criam pressão na indústria nacional.

Sobre a decisão:

cota de US$ 463 milhões válida por seis meses;

início do período: 1º de julho de 2026;

veículos SKD e CKD entram sem imposto dentro do limite;

objetivo declarado: reduzir preços ao consumidor;