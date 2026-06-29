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PROMOÇÃO

Citroën C3 e Basal reduzem preços e tem versão a partir de R$87 mil

Análise das versões do Citroën C3 e Basalt, com comparativo de motorização, dimensões e valores

Jair Mendonça Jr
Por
Citroën C3 You
Citroën C3 You - Foto: Divulgação Citroën

A estratégia comercial da Citroën no Brasil utiliza a plataforma modular para a oferta de veículos compactos e utilitários esportivos (SUVs). Este levantamento técnico apresenta dados sobre versões, motorizações e dimensões para suporte à decisão de compra.

Versões e valores de mercado

Os valores apresentados refletem as campanhas promocionais ativas para junho de 2026. A disponibilidade de unidades e a aplicação de descontos dependem do estoque das concessionárias e da modalidade de negociação (venda direta ou varejo).

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  • Citroën C3 Feel Plus 1.0 MT: R$ 87.590,00
  • Citroën C3 XTR 1.0 MT: R$ 88.590,00
  • Citroën Basalt Feel 1.0 MT: R$ 95.690,00

Ficha técnica do Citroën C3 (motor 1.0 Firefly)

Este veículo ocupa o segmento de entrada da marca, focado em mobilidade urbana e eficiência de consumo.

Mecânica e desempenho

  • Motor: 1.0, 3 cilindros, 6 válvulas.
  • Potência máxima: 71 cv (gasolina) / 75 cv (etanol) a 6.000 rpm.
  • Torque máximo: 10,0 kgfm (gasolina) / 10,7 kgfm (etanol) a 3.250 rpm.
  • Sistema de transmissão: manual de 5 marchas.
  • Direção: elétrica.
  • Suspensão dianteira: independente, tipo McPherson.
  • Suspensão traseira: eixo de torção.

Dimensões e Capacidades

  • Comprimento total: 3,98 metros.
  • Largura: 1,73 metros.
  • Distância entre-eixos: 2,54 metros.
  • Altura livre do solo: 180 mm.
  • Capacidade do porta-malas: 315 litros.
  • Tanque de combustível: 47 litros.

Ficha técnica do Citroën Basalt (motor 1.0 Turbo)

Citroën Basalt
Citroën Basalt - Foto: Divulgação Citroën

O modelo Basalt integra a categoria de SUVs compactos, com configuração de carroceria tipo cupê.

Mecânica e desempenho

  • Motor: 1.0 Turbo, 3 cilindros, 12 válvulas.
  • Potência máxima: 125 cv (gasolina) / 130 cv (etanol) a 5.750 rpm.
  • Torque máximo: 20,4 kgfm a 1.750 rpm.
  • Sistema de transmissão: automático CVT (simulação de 7 marchas).
  • Aceleração (0 a 100 km/h): 9,7 segundos (etanol).

Dimensões e Capacidades

  • Comprimento total: 4,30 metros.
  • Largura: 1,76 metros.
  • Distância entre-eixos: 2,64 metros.
  • Capacidade do porta-malas: 490 litros.
  • Tanque de combustível: 47 litros.

Parâmetros para aquisição

A realização da compra de um veículo exige a análise de fatores operacionais que influenciam o custo final do produto.

  • Validação de estoque: o catálogo de ofertas varia conforme a região geográfica. A consulta direta no portal oficial permite identificar a unidade física mais próxima.
  • Avaliação de seminovo: programas de valorização de veículos usados na troca podem reduzir o montante a ser financiado.
  • Estrutura de financiamento: instituições financeiras parceiras da marca disponibilizam planos com carência ou taxas subsidiadas, condicionados ao perfil do comprador e prazo de pagamento.
  • Inspeção física: a realização de test-drive é o método para verificar ergonomia, visibilidade e comportamento dinâmico do conjunto mecânico em condições reais de uso.

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