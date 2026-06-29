PROMOÇÃO
Citroën C3 e Basal reduzem preços e tem versão a partir de R$87 mil
Análise das versões do Citroën C3 e Basalt, com comparativo de motorização, dimensões e valores
A estratégia comercial da Citroën no Brasil utiliza a plataforma modular para a oferta de veículos compactos e utilitários esportivos (SUVs). Este levantamento técnico apresenta dados sobre versões, motorizações e dimensões para suporte à decisão de compra.
Versões e valores de mercado
Os valores apresentados refletem as campanhas promocionais ativas para junho de 2026. A disponibilidade de unidades e a aplicação de descontos dependem do estoque das concessionárias e da modalidade de negociação (venda direta ou varejo).
- Citroën C3 Feel Plus 1.0 MT: R$ 87.590,00
- Citroën C3 XTR 1.0 MT: R$ 88.590,00
- Citroën Basalt Feel 1.0 MT: R$ 95.690,00
Ficha técnica do Citroën C3 (motor 1.0 Firefly)
Este veículo ocupa o segmento de entrada da marca, focado em mobilidade urbana e eficiência de consumo.
Mecânica e desempenho
- Motor: 1.0, 3 cilindros, 6 válvulas.
- Potência máxima: 71 cv (gasolina) / 75 cv (etanol) a 6.000 rpm.
- Torque máximo: 10,0 kgfm (gasolina) / 10,7 kgfm (etanol) a 3.250 rpm.
- Sistema de transmissão: manual de 5 marchas.
- Direção: elétrica.
- Suspensão dianteira: independente, tipo McPherson.
- Suspensão traseira: eixo de torção.
Dimensões e Capacidades
- Comprimento total: 3,98 metros.
- Largura: 1,73 metros.
- Distância entre-eixos: 2,54 metros.
- Altura livre do solo: 180 mm.
- Capacidade do porta-malas: 315 litros.
- Tanque de combustível: 47 litros.
Ficha técnica do Citroën Basalt (motor 1.0 Turbo)
O modelo Basalt integra a categoria de SUVs compactos, com configuração de carroceria tipo cupê.
Mecânica e desempenho
- Motor: 1.0 Turbo, 3 cilindros, 12 válvulas.
- Potência máxima: 125 cv (gasolina) / 130 cv (etanol) a 5.750 rpm.
- Torque máximo: 20,4 kgfm a 1.750 rpm.
- Sistema de transmissão: automático CVT (simulação de 7 marchas).
- Aceleração (0 a 100 km/h): 9,7 segundos (etanol).
Dimensões e Capacidades
- Comprimento total: 4,30 metros.
- Largura: 1,76 metros.
- Distância entre-eixos: 2,64 metros.
- Capacidade do porta-malas: 490 litros.
- Tanque de combustível: 47 litros.
Parâmetros para aquisição
A realização da compra de um veículo exige a análise de fatores operacionais que influenciam o custo final do produto.
- Validação de estoque: o catálogo de ofertas varia conforme a região geográfica. A consulta direta no portal oficial permite identificar a unidade física mais próxima.
- Avaliação de seminovo: programas de valorização de veículos usados na troca podem reduzir o montante a ser financiado.
- Estrutura de financiamento: instituições financeiras parceiras da marca disponibilizam planos com carência ou taxas subsidiadas, condicionados ao perfil do comprador e prazo de pagamento.
- Inspeção física: a realização de test-drive é o método para verificar ergonomia, visibilidade e comportamento dinâmico do conjunto mecânico em condições reais de uso.