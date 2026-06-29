Citroën C3 e Basal reduzem preços e tem versão a partir de R$87 mil

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A estratégia comercial da Citroën no Brasil utiliza a plataforma modular para a oferta de veículos compactos e utilitários esportivos (SUVs). Este levantamento técnico apresenta dados sobre versões, motorizações e dimensões para suporte à decisão de compra.

Versões e valores de mercado

Os valores apresentados refletem as campanhas promocionais ativas para junho de 2026. A disponibilidade de unidades e a aplicação de descontos dependem do estoque das concessionárias e da modalidade de negociação (venda direta ou varejo).

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Citroën C3 Feel Plus 1.0 MT : R$ 87.590,00

: R$ 87.590,00 Citroën C3 XTR 1.0 MT : R$ 88.590,00

: R$ 88.590,00 Citroën Basalt Feel 1.0 MT : R$ 95.690,00

Ficha técnica do Citroën C3 (motor 1.0 Firefly)

Este veículo ocupa o segmento de entrada da marca, focado em mobilidade urbana e eficiência de consumo.

Mecânica e desempenho

Motor : 1.0, 3 cilindros, 6 válvulas.

: 1.0, 3 cilindros, 6 válvulas. Potência máxima : 71 cv (gasolina) / 75 cv (etanol) a 6.000 rpm.

: 71 cv (gasolina) / 75 cv (etanol) a 6.000 rpm. Torque máximo : 10,0 kgfm (gasolina) / 10,7 kgfm (etanol) a 3.250 rpm.

: 10,0 kgfm (gasolina) / 10,7 kgfm (etanol) a 3.250 rpm. Sistema de transmissão : manual de 5 marchas.

: manual de 5 marchas. Direção : elétrica.

: elétrica. Suspensão dianteira : independente, tipo McPherson.

: independente, tipo McPherson. Suspensão traseira : eixo de torção.

Dimensões e Capacidades

Comprimento total : 3,98 metros.

: 3,98 metros. Largura : 1,73 metros.

: 1,73 metros. Distância entre-eixos : 2,54 metros.

: 2,54 metros. Altura livre do solo : 180 mm.

: 180 mm. Capacidade do porta-malas : 315 litros.

: 315 litros. Tanque de combustível : 47 litros.

Ficha técnica do Citroën Basalt (motor 1.0 Turbo)

Citroën Basalt - Foto: Divulgação Citroën

O modelo Basalt integra a categoria de SUVs compactos, com configuração de carroceria tipo cupê.

Mecânica e desempenho

Motor : 1.0 Turbo, 3 cilindros, 12 válvulas.

: 1.0 Turbo, 3 cilindros, 12 válvulas. Potência máxima : 125 cv (gasolina) / 130 cv (etanol) a 5.750 rpm.

: 125 cv (gasolina) / 130 cv (etanol) a 5.750 rpm. Torque máximo : 20,4 kgfm a 1.750 rpm.

: 20,4 kgfm a 1.750 rpm. Sistema de transmissão : automático CVT (simulação de 7 marchas).

: automático CVT (simulação de 7 marchas). Aceleração (0 a 100 km/h) : 9,7 segundos (etanol).

Dimensões e Capacidades

Comprimento total : 4,30 metros.

: 4,30 metros. Largura : 1,76 metros.

: 1,76 metros. Distância entre-eixos : 2,64 metros.

: 2,64 metros. Capacidade do porta-malas : 490 litros.

: 490 litros. Tanque de combustível : 47 litros.

Parâmetros para aquisição

A realização da compra de um veículo exige a análise de fatores operacionais que influenciam o custo final do produto.