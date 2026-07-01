OMODA & JAECOO
Omoda E5 cai para R$ 149 mil e entra na guerra dos elétricos no Brasil
Com redução de R$ 60 mil no preço, marca reposiciona seu SUV para enfrentar os líderes do segmento
Com o objetivo de impulsionar as vendas e ganhar competitividade, a Omoda & Jaecoo confirmou o lançamento de uma nova versão de entrada para o SUV elétrico Omoda E5, que chegará às concessionárias com preço sugerido de R$ 149.900.
O modelo, que estreou no país custando R$ 209.990, terá uma redução de R$ 60.000. Com o novo valor, a fabricante abandona o nicho dos SUVs elétricos premium para enfrentar diretamente os fenômenos de vendas do segmento de entrada, como o BYD Dolphin e o GWM Ora 03.
Por que o Omoda E5 está mudando a estratégia?
Desde o seu lançamento, o E5 acumulou pouco mais de 500 emplacamentos, um volume abaixo das expectativas da marca.
A nova estratégia de precificação visa reverter esse cenário, posicionando o crossover no coração do mercado de carros elétricos compactos, que cresce exponencialmente no Brasil.
O que esperar da nova configuração?
A grande dúvida que cerca o mercado automotivo é como a Omoda & Jaecoo conseguirá sustentar essa redução de custos sem comprometer a proposta do veículo. Especialistas apontam três caminhos prováveis:
- Redução de itens de série: a simplificação do pacote de conveniência e tecnologia interna.
- Ajuste no conjunto mecânico: em outros mercados, como na Austrália e Tailândia, a Omoda utiliza baterias e motores com especificações distintas das vendidas no Brasil, o que pode ser uma alternativa local.
- Economia de escala: otimização dos custos logísticos e de importação após a consolidação da marca.
Atualmente, o Omoda E5 é equipado com um motor elétrico de 204 cv e 34,7 kgfm de torque, alimentado por uma bateria de 61 kWh, entregando uma autonomia de 345 km (ciclo Inmetro). A capacidade de recarga rápida permite elevar a carga de 30% a 80% em apenas 28 minutos, um diferencial competitivo que a marca deve manter.
O cenário competitivo
O novo patamar de preço coloca o E5 em uma disputa direta e acirrada. O BYD Dolphin GS, por exemplo, ocupa exatamente a faixa dos R$ 149.990, embora entregue uma bateria menor (44,9 kWh).
Já o GWM Ora 03 tem adotado estratégias frequentes de descontos para se manter competitivo, custando R$ 149.900 na versão BEV58.