Omoda E5 cai para R$ 149 mil e entra na guerra dos elétricos no Brasil

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Com o objetivo de impulsionar as vendas e ganhar competitividade, a Omoda & Jaecoo confirmou o lançamento de uma nova versão de entrada para o SUV elétrico Omoda E5, que chegará às concessionárias com preço sugerido de R$ 149.900.

O modelo, que estreou no país custando R$ 209.990, terá uma redução de R$ 60.000. Com o novo valor, a fabricante abandona o nicho dos SUVs elétricos premium para enfrentar diretamente os fenômenos de vendas do segmento de entrada, como o BYD Dolphin e o GWM Ora 03.

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Por que o Omoda E5 está mudando a estratégia?

Omoda E5 na cor preta - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

Desde o seu lançamento, o E5 acumulou pouco mais de 500 emplacamentos, um volume abaixo das expectativas da marca.

A nova estratégia de precificação visa reverter esse cenário, posicionando o crossover no coração do mercado de carros elétricos compactos, que cresce exponencialmente no Brasil.

O que esperar da nova configuração?

Painel Omoda E5 - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

A grande dúvida que cerca o mercado automotivo é como a Omoda & Jaecoo conseguirá sustentar essa redução de custos sem comprometer a proposta do veículo. Especialistas apontam três caminhos prováveis:

Redução de itens de série : a simplificação do pacote de conveniência e tecnologia interna.

: a simplificação do pacote de conveniência e tecnologia interna. Ajuste no conjunto mecânico : em outros mercados, como na Austrália e Tailândia, a Omoda utiliza baterias e motores com especificações distintas das vendidas no Brasil, o que pode ser uma alternativa local.

: em outros mercados, como na Austrália e Tailândia, a Omoda utiliza baterias e motores com especificações distintas das vendidas no Brasil, o que pode ser uma alternativa local. Economia de escala : otimização dos custos logísticos e de importação após a consolidação da marca.

Atualmente, o Omoda E5 é equipado com um motor elétrico de 204 cv e 34,7 kgfm de torque, alimentado por uma bateria de 61 kWh, entregando uma autonomia de 345 km (ciclo Inmetro). A capacidade de recarga rápida permite elevar a carga de 30% a 80% em apenas 28 minutos, um diferencial competitivo que a marca deve manter.

O cenário competitivo

Omoda E5 - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

O novo patamar de preço coloca o E5 em uma disputa direta e acirrada. O BYD Dolphin GS, por exemplo, ocupa exatamente a faixa dos R$ 149.990, embora entregue uma bateria menor (44,9 kWh).

Já o GWM Ora 03 tem adotado estratégias frequentes de descontos para se manter competitivo, custando R$ 149.900 na versão BEV58.