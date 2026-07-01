MG4 Urban: novo elétrico supera BYD Dolphin e Geely EX2 em autonomia

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Com o lançamento do MG4 Urban, previsto para a segunda quinzena de julho de 2026, a montadora não apenas amplia seu portfólio, mas também inicia a produção nacional no complexo industrial da PACE, em Horizonte (CE).

O grande diferencial do modelo é o seu posicionamento de preço agressivo e a autonomia competitiva, desenhados para enfrentar diretamente o BYD Dolphin GS, o GAC Aion UT e o Geely EX2.

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Comparativo: BYD Dolphin GS vs. Geely EX2 Max

Comparativo BYD Dolphin GS vs. Geely EX2 Max - Foto: Portal A TARDE

Ficha técnica e desempenho

MG4 Urban - Foto: Divulgação MG4

Embora a marca mantenha sigilo sobre os valores finais, as especificações técnicas homologadas revelam um conjunto robusto para o segmento de compactos:

Motorização : tração dianteira com potência estimada entre 150 cv e 160 cv (a versão de 160 cv é a mais cotada).

: tração dianteira com potência estimada entre 150 cv e 160 cv (a versão de 160 cv é a mais cotada). Bateria (opção 1) : 43 kWh – autonomia de 299 km (Inmetro).

: 43 kWh – autonomia de 299 km (Inmetro). Bateria (opção 2) : 54 kWh – autonomia de 358 km (Inmetro).

: 54 kWh – autonomia de 358 km (Inmetro). Eficiência urbana : em condução puramente citadina, a estimativa é superar 350 km e 400 km, respectivamente.

: em condução puramente citadina, a estimativa é superar 350 km e 400 km, respectivamente. Recarga ultrarrápida : o sistema permite carregar de 10% a 80% em menos de 30 minutos em estações de corrente contínua (DC).

Versões e acabamento

Interior MG4 Urban - Foto: Divulgação MG4

Para garantir um preço mais acessível que as atuais versões Comfort e Luxury (que variam de R$ 169,9 mil a R$ 229,9 mil), a versão Urban adotou uma estratégia de simplificação inteligente:

Simplificações visuais : rodas com calotas, bancos com revestimento em tecido e ausência de teto solar panorâmico e abertura elétrica do porta-malas.

: rodas com calotas, bancos com revestimento em tecido e ausência de teto solar panorâmico e abertura elétrica do porta-malas. Tecnologia preservada : a MG manteve o carregamento por indução para celulares e, crucialmente, o pacote completo de assistências à condução (ADAS), garantindo segurança ativa de alto nível.

Expansão da MG no Brasil

A chegada do MG4 Urban é o pilar de uma expansão ambiciosa. Com 24 concessionárias em operação atualmente, a fabricante projeta encerrar 2026 com cerca de 70 pontos de venda, fortalecendo sua presença em mercados-chave como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza.