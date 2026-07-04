Jaecoo 5 chega ao Brasil com tecnologia híbrida e condução semiautônoma

Siga o A TARDE no Google

O Jaecoo 5, novo SUV da marca chinesa, com estreia confirmada para 2026, foi flagrado em testes na China exibindo evoluções significativas que prometem torná-lo um dos lançamentos mais competitivos do segmento de SUVs eletrificados no Brasil.

Condução semiautônoma de última geração

Jaecoo 5 chegará ao Brasil como um híbrido pleno - Foto: Divulgação

A grande novidade visual do protótipo é a implementação de um sensor LiDAR no teto. Este hardware fará parte do sistema "Falcon 700", que combina o LiDAR com 11 câmeras, 12 sensores ultrassônicos e radares de ondas milimétricas.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na prática, esse conjunto permitirá ao Jaecoo 5 oferecer recursos avançados de assistência ao condutor, como:

Navegação assistida em vias pré-definidas

Trocas automáticas de faixa

Estacionamento totalmente automatizado, incluindo a funcionalidade de valet parking.

Evolução na motorização

Painel Jaecoo 5 - Foto: Divulgação

Seguindo a estratégia de eletrificação da marca, o Jaecoo 5 chegará ao Brasil como um híbrido pleno (HEV) e com tecnologia Kun Peng 2.0, a mais recente da Chery.

Além de garantir uma potência combinada superior a 200 cv, a nova mecânica traz a tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), que possibilita que o SUV alimente equipamentos elétricos externos utilizando a energia da bateria do carro.

O que esperar do Jaecoo 5 no Brasil?

O Jaecoo 5 é construído sobre a plataforma T1X, a mesma arquitetura que equipa modelos de sucesso global da Chery, como o Omoda 5 e o Tiggo 5x. Com dimensões de 4,38 m de comprimento e 2,62 m de entre-eixos, ele se posiciona estrategicamente entre os SUVs compactos mais modernos.

A expectativa do mercado é que a operação brasileira da Omoda & Jaecoo opte por trazer o modelo já com essas atualizações chinesas. O objetivo é claro: enfrentar rivais consolidados oferecendo uma dirigibilidade premium, maior eficiência energética e um pacote tecnológico superior.