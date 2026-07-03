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Novo Kwid 2027 é revelado, veja mudanças e previsão de chegada

Hatch de entrada terá mudanças sutis e deve receber novidades no Brasil

Gustavo Zambianco
Por
Novo Kwid 2027
Novo Kwid 2027 - Foto: Divulgação

Prestes a completar uma década de mercado no Brasil, o Renault Kwid acaba de ganhar sua linha 2027. O modelo foi apresentado nesta sexta-feira, 3, na Índia, com mudanças discretas no visual, novos equipamentos e pequenas atualizações no acabamento interno.

A expectativa é que a versão brasileira seja lançada no terceiro trimestre de 2026, mantendo a estratégia da montadora de atualizar o hatch compacto sem promover uma mudança completa de geração.

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Novo visual aposta em retoques

Ao contrário das especulações, o Kwid 2027 não adotou o visual inspirado no Kwid E-Tech, versão elétrica comercializada em alguns mercados.

A Renault preferiu investir em alterações pontuais, como o novo logotipo da marca, molduras plásticas redesenhadas ao redor dos faróis, calotas de 14 polegadas com novo desenho e uma nova tipografia para a inscrição "Kwid" na tampa do porta-malas.

Os faróis halógenos, as luzes de condução diurna (DRL) em LED no formato de "sobrancelha" e as lanternas permanecem praticamente inalterados.

As dimensões também seguem as mesmas:

  • 3,73 metros de comprimento;
  • 1,57 metro de largura;
  • 1,47 metro de altura;
  • 2,42 metros de entre-eixos.

Interior recebe novo volante

As novidades na cabine também são discretas.

O destaque é o volante de três raios, herdado do Renault Kiger, SUV vendido no mercado indiano. O painel ganhou uma nova moldura para a central multimídia e passou a exibir a inscrição "Kwid", detalhe que não existe na versão brasileira atual.

A central multimídia continua com tela de 8 polegadas e compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay por cabo.

O modelo também mantém quadro de instrumentos parcialmente digital, ar-condicionado manual e bancos revestidos em tecido preto com detalhes em amarelo.

Painel Kwid 2027
Painel Kwid 2027 - Foto: Divulgação

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Equipamentos ficam mais completos

A Renault aproveitou a atualização para ampliar a lista de equipamentos em algumas versões.

Na configuração de entrada Evolution, o hatch oferece dois airbags frontais. Já a versão topo de linha Climber passa a contar com seis airbags.

Dependendo da versão, o Kwid também dispõe de:

  • câmera de ré;
  • monitoramento da pressão dos pneus;
  • assistente de partida em rampas;
  • sistema de acesso e partida sem chave.
Novo Kwid 2027
Novo Kwid 2027 - Foto: Divulgação

Motor permanece sem alterações

Na mecânica, o Kwid 2027 mantém o conhecido motor 1.0 aspirado a gasolina no mercado indiano, com 69 cavalos de potência e 9,4 kgfm de torque.

As opções de transmissão continuam sendo o câmbio manual de cinco marchas ou o automatizado AMT.

No Brasil, o mesmo propulsor desenvolve até 71 cv com etanol e 68 cv com gasolina, entregando torque máximo de 10 kgfm.

Com as mudanças, a Renault busca manter o Kwid competitivo em um segmento cada vez mais disputado, apostando em pequenas evoluções de design, acabamento e equipamentos enquanto prepara a chegada da nova linha ao mercado brasileiro.

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Kwid mercado de automóveis

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