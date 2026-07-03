Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

AUTOS

Move Brasil: veja bancos disponíves para financiamentos

Bancos de montadoras e que atendem marcas ainda estão pendentes de aprovação

Gustavo Zambianco
Por
Renault Kwid Zen
Renault Kwid Zen - Foto: Divulgação Renault

O programa Move Brasil Táxi e Aplicativos já está em operação e oferece uma nova linha de crédito para motoristas de aplicativo e taxistas interessados em comprar veículos novos. A iniciativa faz parte do Programa Mover, do Governo Federal, e permite financiar automóveis de até R$ 150 mil que estejam habilitados pelo programa.

Apesar de a linha de crédito já estar disponível, o financiamento depende da adesão das instituições financeiras credenciadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Nem todos os bancos concluíram a implementação do programa em suas redes de atendimento.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Bancos que já operam o programa

De acordo com atualização divulgada pelo BNDES em 1º de julho de 2026, oito instituições financeiras já oferecem o financiamento do Move Brasil.

São elas:

  • Banco do Brasil;
  • Banco GM;
  • Banco Stellantis;
  • Banco Volkswagen;
  • Banrisul;
  • Caixa Econômica Federal;
  • Sicoob;
  • Sicredi.

Instituições ainda estão em fase de implementação

Outros bancos já demonstraram interesse em participar do programa, mas ainda não concluíram o processo de credenciamento ou de integração da linha de crédito.

A lista inclui:

  • Ailos;
  • Banco Honda;
  • Banco Hyundai;
  • Banco Pan;
  • Banco RCI (Mobilize Financial Services);
  • Banco Safra;
  • Santander;
  • Banco Toyota;
  • Banestes;
  • BRDE;
  • C6 Bank;
  • Credisis;
  • Cresol;
  • Desenbahia.

Já instituições como Bradesco e Itaú informaram que não participarão do programa.

Na prática, muitos interessados ainda enfrentam dificuldades para contratar o financiamento, seja pela indisponibilidade da linha em determinados bancos, seja por questões relacionadas à análise de crédito.

Mesmo em montadoras que possuem bancos próprios, como Hyundai e Volkswagen, a operação ainda não está plenamente disponível em toda a rede de concessionárias.

Leia Também:

AUTOS

Carro elétrico mais barato do Brasil tem vendas suspensas; entenda
Carro elétrico mais barato do Brasil tem vendas suspensas; entenda imagem

AUTOS

BYD supera marcas tradicionais no ranking de mais modelos vendidos
BYD supera marcas tradicionais no ranking de mais modelos vendidos imagem

AUTOS

Prática comum no trânsito pode resultar em multa e pontos na CNH
Prática comum no trânsito pode resultar em multa e pontos na CNH imagem

Quem pode participar do Move Brasil

O programa foi criado para facilitar a renovação da frota de profissionais que utilizam o veículo como ferramenta de trabalho.

Podem solicitar o financiamento:

  • motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos 12 meses e mínimo de 100 corridas realizadas na mesma plataforma nesse período;
  • taxistas regularmente cadastrados;
  • cooperativas de táxi.

Como funciona o financiamento

O Move Brasil permite financiar até 100% do valor dos itens elegíveis, incluindo o veículo e despesas relacionadas à operação.

Além do automóvel, o crédito pode contemplar:

  • seguro do veículo;
  • seguro prestamista;
  • equipamentos de segurança voltados ao transporte de passageiras;
  • despesas cartorárias;
  • custos relacionados às garantias do financiamento.

Os veículos devem constar na lista oficial de modelos habilitados pelo Programa Mover e ter valor máximo de R$ 150 mil.

A exigência de entrada dependerá da política de crédito de cada instituição financeira, já que o programa não obriga o pagamento de sinal.

Veja os carros mais baratos do programa

A tabela abaixo detalha os valores praticados para profissionais cadastrados no programa, comparando as categorias de aplicação:

  1. Renault Kwid Zen R$ 68.715,00 R$ 60.604,00
  2. Fiat Mobi Like R$ 72.490,00 R$ 64.490,00
  3. Citroën C3 Live Go R$ 73.921,00 R$ 65.050,00
  4. Fiat Argo Drive R$ 88.990,00 R$ 77.990,00
  5. Fiat Pulse Drive 1.3 R$ 102.071,00 R$ 86.296,00

Prazo e juros

O financiamento pode ser contratado em até 72 meses, com possibilidade de até seis meses de carência.

As taxas de juros variam conforme o perfil do beneficiário.

Para mulheres motoristas, o custo pode chegar a até 11,5% ao ano. Nos demais casos, a taxa máxima prevista é de até 12,6% ao ano, cabendo aos bancos definir a taxa final dentro dos limites estabelecidos pelo BNDES.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

autos mercado

Relacionadas

Mais lidas