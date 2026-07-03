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Move Brasil: veja bancos disponíves para financiamentos
Bancos de montadoras e que atendem marcas ainda estão pendentes de aprovação
O programa Move Brasil Táxi e Aplicativos já está em operação e oferece uma nova linha de crédito para motoristas de aplicativo e taxistas interessados em comprar veículos novos. A iniciativa faz parte do Programa Mover, do Governo Federal, e permite financiar automóveis de até R$ 150 mil que estejam habilitados pelo programa.
Apesar de a linha de crédito já estar disponível, o financiamento depende da adesão das instituições financeiras credenciadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Nem todos os bancos concluíram a implementação do programa em suas redes de atendimento.
Bancos que já operam o programa
De acordo com atualização divulgada pelo BNDES em 1º de julho de 2026, oito instituições financeiras já oferecem o financiamento do Move Brasil.
São elas:
- Banco do Brasil;
- Banco GM;
- Banco Stellantis;
- Banco Volkswagen;
- Banrisul;
- Caixa Econômica Federal;
- Sicoob;
- Sicredi.
Instituições ainda estão em fase de implementação
Outros bancos já demonstraram interesse em participar do programa, mas ainda não concluíram o processo de credenciamento ou de integração da linha de crédito.
A lista inclui:
- Ailos;
- Banco Honda;
- Banco Hyundai;
- Banco Pan;
- Banco RCI (Mobilize Financial Services);
- Banco Safra;
- Santander;
- Banco Toyota;
- Banestes;
- BRDE;
- C6 Bank;
- Credisis;
- Cresol;
- Desenbahia.
Já instituições como Bradesco e Itaú informaram que não participarão do programa.
Na prática, muitos interessados ainda enfrentam dificuldades para contratar o financiamento, seja pela indisponibilidade da linha em determinados bancos, seja por questões relacionadas à análise de crédito.
Mesmo em montadoras que possuem bancos próprios, como Hyundai e Volkswagen, a operação ainda não está plenamente disponível em toda a rede de concessionárias.
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Quem pode participar do Move Brasil
O programa foi criado para facilitar a renovação da frota de profissionais que utilizam o veículo como ferramenta de trabalho.
Podem solicitar o financiamento:
- motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos 12 meses e mínimo de 100 corridas realizadas na mesma plataforma nesse período;
- taxistas regularmente cadastrados;
- cooperativas de táxi.
Como funciona o financiamento
O Move Brasil permite financiar até 100% do valor dos itens elegíveis, incluindo o veículo e despesas relacionadas à operação.
Além do automóvel, o crédito pode contemplar:
- seguro do veículo;
- seguro prestamista;
- equipamentos de segurança voltados ao transporte de passageiras;
- despesas cartorárias;
- custos relacionados às garantias do financiamento.
Os veículos devem constar na lista oficial de modelos habilitados pelo Programa Mover e ter valor máximo de R$ 150 mil.
A exigência de entrada dependerá da política de crédito de cada instituição financeira, já que o programa não obriga o pagamento de sinal.
Veja os carros mais baratos do programa
A tabela abaixo detalha os valores praticados para profissionais cadastrados no programa, comparando as categorias de aplicação:
- Renault Kwid Zen R$ 68.715,00 R$ 60.604,00
- Fiat Mobi Like R$ 72.490,00 R$ 64.490,00
- Citroën C3 Live Go R$ 73.921,00 R$ 65.050,00
- Fiat Argo Drive R$ 88.990,00 R$ 77.990,00
- Fiat Pulse Drive 1.3 R$ 102.071,00 R$ 86.296,00
Prazo e juros
O financiamento pode ser contratado em até 72 meses, com possibilidade de até seis meses de carência.
As taxas de juros variam conforme o perfil do beneficiário.
Para mulheres motoristas, o custo pode chegar a até 11,5% ao ano. Nos demais casos, a taxa máxima prevista é de até 12,6% ao ano, cabendo aos bancos definir a taxa final dentro dos limites estabelecidos pelo BNDES.