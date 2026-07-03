Move Brasil: veja bancos disponíves para financiamentos

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O programa Move Brasil Táxi e Aplicativos já está em operação e oferece uma nova linha de crédito para motoristas de aplicativo e taxistas interessados em comprar veículos novos. A iniciativa faz parte do Programa Mover, do Governo Federal, e permite financiar automóveis de até R$ 150 mil que estejam habilitados pelo programa.

Apesar de a linha de crédito já estar disponível, o financiamento depende da adesão das instituições financeiras credenciadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Nem todos os bancos concluíram a implementação do programa em suas redes de atendimento.

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Bancos que já operam o programa

De acordo com atualização divulgada pelo BNDES em 1º de julho de 2026, oito instituições financeiras já oferecem o financiamento do Move Brasil.

São elas:

Banco do Brasil;

Banco GM;

Banco Stellantis;

Banco Volkswagen;

Banrisul;

Caixa Econômica Federal;

Sicoob;

Sicredi.

Instituições ainda estão em fase de implementação

Outros bancos já demonstraram interesse em participar do programa, mas ainda não concluíram o processo de credenciamento ou de integração da linha de crédito.

A lista inclui:

Ailos;

Banco Honda;

Banco Hyundai;

Banco Pan;

Banco RCI (Mobilize Financial Services);

Banco Safra;

Santander;

Banco Toyota;

Banestes;

BRDE;

C6 Bank;

Credisis;

Cresol;

Desenbahia.

Já instituições como Bradesco e Itaú informaram que não participarão do programa.

Na prática, muitos interessados ainda enfrentam dificuldades para contratar o financiamento, seja pela indisponibilidade da linha em determinados bancos, seja por questões relacionadas à análise de crédito.

Mesmo em montadoras que possuem bancos próprios, como Hyundai e Volkswagen, a operação ainda não está plenamente disponível em toda a rede de concessionárias.

Quem pode participar do Move Brasil

O programa foi criado para facilitar a renovação da frota de profissionais que utilizam o veículo como ferramenta de trabalho.

Podem solicitar o financiamento:

motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos 12 meses e mínimo de 100 corridas realizadas na mesma plataforma nesse período;

taxistas regularmente cadastrados;

cooperativas de táxi.

Como funciona o financiamento

O Move Brasil permite financiar até 100% do valor dos itens elegíveis, incluindo o veículo e despesas relacionadas à operação.

Além do automóvel, o crédito pode contemplar:

seguro do veículo;

seguro prestamista;

equipamentos de segurança voltados ao transporte de passageiras;

despesas cartorárias;

custos relacionados às garantias do financiamento.

Os veículos devem constar na lista oficial de modelos habilitados pelo Programa Mover e ter valor máximo de R$ 150 mil.

A exigência de entrada dependerá da política de crédito de cada instituição financeira, já que o programa não obriga o pagamento de sinal.

Veja os carros mais baratos do programa

A tabela abaixo detalha os valores praticados para profissionais cadastrados no programa, comparando as categorias de aplicação:



Renault Kwid Zen R$ 68.715,00 R$ 60.604,00 Fiat Mobi Like R$ 72.490,00 R$ 64.490,00 Citroën C3 Live Go R$ 73.921,00 R$ 65.050,00 Fiat Argo Drive R$ 88.990,00 R$ 77.990,00 Fiat Pulse Drive 1.3 R$ 102.071,00 R$ 86.296,00

Prazo e juros

O financiamento pode ser contratado em até 72 meses, com possibilidade de até seis meses de carência.

As taxas de juros variam conforme o perfil do beneficiário.

Para mulheres motoristas, o custo pode chegar a até 11,5% ao ano. Nos demais casos, a taxa máxima prevista é de até 12,6% ao ano, cabendo aos bancos definir a taxa final dentro dos limites estabelecidos pelo BNDES.