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BYD supera marcas tradicionais no ranking de mais modelos vendidos

Marca chinesa emplacou 99 mil unidades no primeiro semestre de 2026

Gustavo Zambianco
Por
BYD Dolphin Mini
BYD Dolphin Mini - Foto: Flávio Silveira

A BYD alcançou um marco inédito no mercado automotivo brasileiro. Pela primeira vez, a montadora chinesa terminou um semestre entre as quatro marcas que mais venderam veículos no país, ultrapassando a Hyundai no ranking de emplacamentos.

Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a BYD registrou 99.028 veículos vendidos no primeiro semestre de 2026, contra 96.723 unidades da Hyundai.

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A diferença de 2.305 emplacamentos foi suficiente para colocar a fabricante chinesa na quarta posição do mercado nacional.

Veja o ranking do primeiro semestre

  1. Fiat: 270.941 unidades vendidas;
  2. Volkswagen: 224.923 unidades vendidas;
  3. General Motors: 140.706 unidades vendidas;
  4. BYD: 99.028 unidades vendidas;
  5. Hyundai: 96.723 unidades vendidas;
  6. Toyota: 78.969 unidades vendidas;
  7. Renault: 63.873 unidades vendidas;
  8. Jeep: 56.418 unidades vendidas;
  9. Honda: 53.540 unidades vendidas;
  10. Caoa Chery: 37.013 unidades vendidas.
BYD King (versão elegível)
BYD King (versão elegível) - Foto: Divulgação BYD

Produção na Bahia impulsionou crescimento

O avanço da BYD é atribuído, principalmente, ao início da produção nacional na fábrica de Camaçari, na Bahia, inaugurada em julho de 2025.

O crescimento da marca foi expressivo em apenas um ano. No primeiro semestre de 2025, a BYD ocupava a nona colocação no ranking nacional, com cerca de 47 mil veículos vendidos. Agora, praticamente dobrou esse volume.

Complexo industrial da BYD em Camaçari, na Bahia
Complexo industrial da BYD em Camaçari, na Bahia - Foto: Divulgação BYD

Além da Hyundai, a fabricante chinesa também ficou à frente de marcas tradicionais como Jeep, Renault, Honda, Toyota e Caoa Chery.

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Apesar do avanço, a terceira colocada, General Motors, ainda mantém uma vantagem confortável, com 140.706 veículos emplacados no semestre.

Dolphin Mini lidera as vendas da marca

O principal responsável pelo desempenho da BYD é o Dolphin Mini.

O hatch elétrico acumulou aproximadamente 35 mil unidades vendidas no primeiro semestre, respondendo por mais de um terço de todos os emplacamentos da fabricante no período.

BYD Dolphin Mini
BYD Dolphin Mini - Foto: Flávio Silveira

Mercado vive nova disputa entre as maiores montadoras

Durante décadas, o mercado brasileiro foi dominado pelas chamadas "quatro grandes": Fiat, Volkswagen, General Motors e Ford.

Esse cenário começou a mudar em 2018, último ano em que a Ford figurou entre as quatro maiores montadoras do país. A redução da presença da empresa foi impulsionada pelo fechamento de fábricas no Brasil, incluindo as unidades de São Bernardo do Campo (SP), em 2019, e de Camaçari (BA), em 2021.

Desde então, Renault, Toyota e Hyundai passaram a disputar a quarta colocação no ranking nacional.

A Renault ocupou essa posição em 2019, enquanto a Hyundai liderou entre 2020 e 2021. Nos anos de 2022 e 2023, a Toyota assumiu o posto, antes de a Hyundai recuperar a quarta posição em 2024 e 2025.

Agora, a BYD entra pela primeira vez nesse grupo, consolidando o crescimento das montadoras chinesas no mercado brasileiro. Resta saber se o desempenho do primeiro semestre será suficiente para manter a fabricante entre as quatro maiores no fechamento de 2026

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