BYD supera marcas tradicionais no ranking de mais modelos vendidos

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A BYD alcançou um marco inédito no mercado automotivo brasileiro. Pela primeira vez, a montadora chinesa terminou um semestre entre as quatro marcas que mais venderam veículos no país, ultrapassando a Hyundai no ranking de emplacamentos.

Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a BYD registrou 99.028 veículos vendidos no primeiro semestre de 2026, contra 96.723 unidades da Hyundai.

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A diferença de 2.305 emplacamentos foi suficiente para colocar a fabricante chinesa na quarta posição do mercado nacional.

Veja o ranking do primeiro semestre

Fiat: 270.941 unidades vendidas; Volkswagen: 224.923 unidades vendidas; General Motors: 140.706 unidades vendidas; BYD: 99.028 unidades vendidas; Hyundai: 96.723 unidades vendidas; Toyota: 78.969 unidades vendidas; Renault: 63.873 unidades vendidas; Jeep: 56.418 unidades vendidas; Honda: 53.540 unidades vendidas; Caoa Chery: 37.013 unidades vendidas.

BYD King (versão elegível) - Foto: Divulgação BYD

Produção na Bahia impulsionou crescimento

O avanço da BYD é atribuído, principalmente, ao início da produção nacional na fábrica de Camaçari, na Bahia, inaugurada em julho de 2025.

O crescimento da marca foi expressivo em apenas um ano. No primeiro semestre de 2025, a BYD ocupava a nona colocação no ranking nacional, com cerca de 47 mil veículos vendidos. Agora, praticamente dobrou esse volume.

Complexo industrial da BYD em Camaçari, na Bahia - Foto: Divulgação BYD

Além da Hyundai, a fabricante chinesa também ficou à frente de marcas tradicionais como Jeep, Renault, Honda, Toyota e Caoa Chery.

Apesar do avanço, a terceira colocada, General Motors, ainda mantém uma vantagem confortável, com 140.706 veículos emplacados no semestre.

Dolphin Mini lidera as vendas da marca

O principal responsável pelo desempenho da BYD é o Dolphin Mini.

O hatch elétrico acumulou aproximadamente 35 mil unidades vendidas no primeiro semestre, respondendo por mais de um terço de todos os emplacamentos da fabricante no período.

BYD Dolphin Mini - Foto: Flávio Silveira

Mercado vive nova disputa entre as maiores montadoras

Durante décadas, o mercado brasileiro foi dominado pelas chamadas "quatro grandes": Fiat, Volkswagen, General Motors e Ford.

Esse cenário começou a mudar em 2018, último ano em que a Ford figurou entre as quatro maiores montadoras do país. A redução da presença da empresa foi impulsionada pelo fechamento de fábricas no Brasil, incluindo as unidades de São Bernardo do Campo (SP), em 2019, e de Camaçari (BA), em 2021.

Desde então, Renault, Toyota e Hyundai passaram a disputar a quarta colocação no ranking nacional.

A Renault ocupou essa posição em 2019, enquanto a Hyundai liderou entre 2020 e 2021. Nos anos de 2022 e 2023, a Toyota assumiu o posto, antes de a Hyundai recuperar a quarta posição em 2024 e 2025.

Agora, a BYD entra pela primeira vez nesse grupo, consolidando o crescimento das montadoras chinesas no mercado brasileiro. Resta saber se o desempenho do primeiro semestre será suficiente para manter a fabricante entre as quatro maiores no fechamento de 2026