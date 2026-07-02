Toyota anuncia mudanças em Corolla Cross 2027; veja preços

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A Toyota oficializou a chegada da linha 2027 do Corolla Cross ao mercado brasileiro. O utilitário esportivo (SUV) médio passou por uma reestilização estética concentrada e recebeu novos componentes de conectividade interna.

A estratégia da montadora japonesa visa manter a competitividade do modelo diante do avanço de utilitários eletrificados importados no mercado nacional.

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Versões, Preços e Motorizações

A gama do SUV para 2027 mantém a oferta de duas configurações mecânicas já conhecidas: o bloco 2.0 aspirado com injeção direta e o conjunto híbrido pleno (HEV) de 1.8 litro. A tabela de preços sugeridos para o território nacional é o seguinte:

XRE 2.0, motor 2.0 Flex(Até 175 cv / 21,3 kgfm), câmbio CVT (10 marchas virtuais): R$ 194.790

XRX 2.0, motor 2.0 Flex (Até 175 cv / 21,3 kgfm), câmbio CVT (10 marchas virtuais): R$ 211.790

GR-Sport 2.0, motor 2.0 Flex (Até 175 cv / 21,3 kgfm), câmbio CVT (10 marchas virtuais): R$ 218.490

XRX Hybrid, motor 1.8 Flex + Elétricos (Até 101 cv no combustão), câmbio Hybrid Transaxle: R$ 223.790

Identidade visual exclusiva na versão GR-Sport

A configuração com a assinatura da divisão Gazoo Racing concentra as maiores alterações estéticas externas da linha 2027:

Dianteira : Nova grade frontal em formato trapezoidal integrado ao arranjo interno dos faróis de LED e para-choque de desenho exclusivo;

: Nova grade frontal em formato trapezoidal integrado ao arranjo interno dos faróis de LED e para-choque de desenho exclusivo; Laterais e Traseira : Rodas de liga leve com acabamento inédito, molduras das portas e soleiras com pintura em tom escurecido, além de aplique atualizado na tampa do porta-malas;

: Rodas de liga leve com acabamento inédito, molduras das portas e soleiras com pintura em tom escurecido, além de aplique atualizado na tampa do porta-malas; Cabine : Bancos dianteiros com nova padronagem de revestimento, pedaleiras em alumínio e console central redesenhado.

Corolla Cross 2027 - Foto: Divulgação

Conectividade e Recursos Tecnológicos

Toda a linha 2027 passa a vir de série com o sistema de infotenimento Toyota Play 2.0, operado por uma tela tátil de 10,1 polegadas com resolução em alta definição. O dispositivo traz como evolução a compatibilidade com o ecossistema Toyota App, habilitando serviços de telemática via smartphone:

Monitoramento de parâmetros de condução em tempo real;

Telemetria e diagnóstico mecânico a distância;

Rastreamento por geolocalização;

Criação de perímetros de segurança;

Roteador Wi-Fi nativo integrado ao veículo.

A partir da versão de entrada XRE, o condutor passa a contar também com serviços de assistência de emergência 24 horas e alertas automáticos para o plano de manutenção programada.

Corolla Cross 2027 - Foto: Divulgação

Pacote de segurança de série

O portfólio do Corolla Cross mantém o sistema de assistência à condução Toyota Safety Sense (TSS) como item padrão em todas as configurações.

O pacote agrega controle de cruzeiro adaptativo (ACC), frenagem autônoma de emergência com detector de pré-colisão, assistente de manutenção em faixa e comutação automática dos faróis altos.

A linha traz ainda sete bolsas de ar (airbags), sensores de estacionamento com frenagem automática de manobra e, como novidade para a linha 2027, o sensor de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS).