Prática comum no trânsito pode resultar em multa e pontos na CNH

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Central eletrônica do carro que reúne entretenimento, navegação e diversas funções em uma única tela, o painel multimídia é um dos itens que mais agregam praticidade ao dirigir e é amplamente utilizado pelos condutores. No entanto, a prática pode resultar em multas e pontos na CNH, se não for usada com cautela.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que conduzir com o equipamento rende multas pesadas e retenção do carro. A medida acontece por questões de segurança, já que a distração gerada pelo sistema tende a afetar o tempo de reação do motorista mais até do que o consumo de álcool ou o envio de mensagens de texto.

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Vale ressaltar que o painel não é proibido, no entanto, ele não pode reproduzir vídeos em streamings, YouTube ou TV digital com o carro em movimento.

Caso o veículo seja flagrado nesta situação, o condutor sofrerá uma infração grave, gerando autuação de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

Aparelhos precisam ter bloqueio automático

As centrais multimídia de fábrica devem possuir um bloqueio automático, impossibilitando que vídeos sejam reproduzidos com o veículo entra em movimento, conforme exigência do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

As empresas realmente costumam seguir a regra, impedindo a digitação de endereços no navegador quando o carro está se locomovendo. No entanto, há desbloqueios paralelos que permitem que a prática continue sendo possível.

A legislação não cita especificamente o termo “central multimídia” nas diretrizes, no entanto, a fiscalização pode ocorrer através de artigos que punem a desatenção no volante.