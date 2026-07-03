Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

AUTOS

Prática comum no trânsito pode resultar em multa e pontos na CNH

Caso o veículo seja flagrado nesta situação, o condutor sofrerá uma infração grave

Luiza Nascimento
Por
CNH
CNH - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Central eletrônica do carro que reúne entretenimento, navegação e diversas funções em uma única tela, o painel multimídia é um dos itens que mais agregam praticidade ao dirigir e é amplamente utilizado pelos condutores. No entanto, a prática pode resultar em multas e pontos na CNH, se não for usada com cautela.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que conduzir com o equipamento rende multas pesadas e retenção do carro. A medida acontece por questões de segurança, já que a distração gerada pelo sistema tende a afetar o tempo de reação do motorista mais até do que o consumo de álcool ou o envio de mensagens de texto.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Vale ressaltar que o painel não é proibido, no entanto, ele não pode reproduzir vídeos em streamings, YouTube ou TV digital com o carro em movimento.

Caso o veículo seja flagrado nesta situação, o condutor sofrerá uma infração grave, gerando autuação de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

Leia Também:

AUTOS

Toyota anuncia mudanças em Corolla Cross 2027; veja preços
Toyota anuncia mudanças em Corolla Cross 2027; veja preços imagem

OMODA & JAECOO

Omoda E5 cai para R$ 149 mil e entra na guerra dos elétricos no Brasil
Omoda E5 cai para R$ 149 mil e entra na guerra dos elétricos no Brasil imagem

AUTOS

MG4 Urban: novo elétrico supera BYD Dolphin e Geely EX2 em autonomia
MG4 Urban: novo elétrico supera BYD Dolphin e Geely EX2 em autonomia imagem

Aparelhos precisam ter bloqueio automático

As centrais multimídia de fábrica devem possuir um bloqueio automático, impossibilitando que vídeos sejam reproduzidos com o veículo entra em movimento, conforme exigência do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

As empresas realmente costumam seguir a regra, impedindo a digitação de endereços no navegador quando o carro está se locomovendo. No entanto, há desbloqueios paralelos que permitem que a prática continue sendo possível.

A legislação não cita especificamente o termo “central multimídia” nas diretrizes, no entanto, a fiscalização pode ocorrer através de artigos que punem a desatenção no volante.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cnh multa Trânsito

Relacionadas

Mais lidas