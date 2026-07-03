Nova fábrica GWM: R$ 5 bilhões investidos e 10 mil vagas no Brasil

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A Great Wall Motors (GWM) anunciou que sua futura unidade fabril, situada em Aracruz, no Espírito Santo, será a fábrica mais tecnológica do setor em território nacional. O projeto, que já desperta expectativas no mercado, representa um investimento robusto de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5 bilhões) e deve gerar cerca de 10 mil empregos diretos.

O que torna a fábrica da GWM um diferencial?

Fábrica da GWM - Foto: Divulgação GWM

Diferente dos modelos tradicionais de montagem, a unidade capixaba foi projetada sob o conceito de alta verticalização. Enquanto unidades anteriores no Brasil focaram em processos mais simplificados, a planta de Aracruz deve integrar cerca de 20 processos industriais desde o início de sua operação.

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Entre as operações previstas, destacam-se:

Estamparia e injeção de plástico.

Linhas completas de pintura e montagem de interiores.

Produção própria de motores e baterias.

Desenvolvimento de componentes eletrônicos voltados à mobilidade elétrica.

Tecnologia e capacidade produtiva

GWM - Foto: Divulgação GWM

Sob a liderança de Márcio Alfonso, diretor de produção e inovação da GWM e veterano com 38 anos de experiência na indústria, a fábrica será equipada com a nova plataforma global de veículos da GWM.

Essa tecnologia permitirá uma flexibilidade sem precedentes, possibilitando a fabricação de múltiplas famílias de carros e versões customizadas para diferentes demandas do consumidor.

Segundo Alfonso, a meta inicial é alcançar uma capacidade produtiva de 200 mil veículos por ano. Mais do que volume, o foco estratégico da companhia é a eficiência energética e a eletrificação da frota, consolidando o Brasil — e especificamente o Espírito Santo — como um polo estratégico de inovação automotiva na América Latina.

Um novo hub industrial para o Brasil

Ricardo Bastos, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da montadora, enfatiza que a estratégia é de longo prazo.

A proposta é que a região se torne um centro de referência em componentes eletrônicos e baterias, utilizando a infraestrutura logística do estado para impulsionar a competitividade do "Made in Brazil" no mercado automotivo global.

Com a expectativa de entrada em operação já para 2027, o setor automobilístico aguarda com interesse os próximos passos dessa gigante chinesa no solo capixaba.