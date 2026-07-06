ATENÇÃO MOTORISTAS
Saiba como funciona a vistoria dos táxis em Salvador e evite multas
Calendário da Getax começa nesta segunda-feira (6/7) dividido pelo número final do alvará
O período davistoria anual obrigatória dos táxis comuns e especiais de Salvador começa nesta segunda-feira, 6 e segue até 30 de setembro. Diferentemente dos anos anteriores, não haverá calendário com datas específicas para apresentação dos veículos.
Desta forma, qualquer pessoa que possuir o alvará dentro do prazo de validade poderá solicitar a vistoria, independentemente da numeração ou cronograma por final de cadastro.
Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), a mudança elimina o sistema de escalonamento adotado em campanhas anteriores, proporcionando mais flexibilidade aos autorizatários para escolherem o melhor momento para a inspeção dentro do período estabelecido.
A aprovação na vistoria garante a renovação anual da validade do alvará de circulação dos táxis comuns e especiais.
Como solicitar o serviço?
- Acesse a plataforma Salvador Digital (salvadordigital.salvador.ba.gov.br);
- realize a solicitação;
- será emitida a autorização para que o veículo seja encaminhado a uma das Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela Semob, onde será realizada a inspeção veicular.
- Documentos necessários para realização da vistoria
- Alvará de circulação;
- documento do veículo (CRLV);
- cartão de identificação.
A Semob orienta os autorizatários a realizarem a solicitação e inspeção com antecedência, evitando a concentração de atendimentos nos últimos dias do prazo e garantindo a regularidade do serviço de táxi na capital baiana.
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Confira listas de Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas para realização das inspeções
FIT – Avenida Luís Eduardo Magalhães
- Endereço: Avenida Luís Eduardo Magalhães – São Gonçalo – CEP: 41185-000
- Telefone: (71) 3384-6074
- E-mail: [email protected]
- Responsável: Celso
Inspeserv
- Endereço: Rua Fernando de Araújo Góes, 152-A – Pernambués – CEP: 41100-200
- Telefone: (71) 3450-0410
- E-mail: [email protected]
- Responsável: Júlio
Avaliar Inspeções
- Endereço: Rodovia BR-324, Km 9,5, Loja 04 – Térreo – Pirajá – CEP: 41290-550
- Telefone: (71) 3293-2022
- E-mail: [email protected]
- Responsável: Diego
Normative Inspeção
- Endereço: Avenida Mário Leal Ferreira, 295 – Cosme de Farias
- Telefone: (71) 98952-0000
- E-mail: [email protected]
- Responsável: Uedson
Bahia Inspeção
- Endereço: Avenida São Cristóvão, 47, loja – São Cristóvão – CEP: 41510-333
- Telefone: (71) 3252-5820
- E-mail: [email protected]
- Responsável: Tatiana
FIT – Porto Seco Pirajá (Campinas)
- Endereço: Estrada Velha de Campinas, s/n, Km 5 GA – Porto Seco Pirajá – CEP: 41275-410
- Telefone: (71) 3215-6448
- E-mail: [email protected]
- Responsável Técnico: Alisson
O que acontece caso o prazo não seja cumprido?
A vistoria é obrigatória para manutenção do serviço e, caso não seja realizada, o taxista pode ser autuado e ter a licença cassada.
Além disso, a sanção prevista para os condutores credenciados que não passarem pela vistoria em tempo hábil é a aplicação de multa, no valor de R$194,10, conforme apurado pelo portal A TARDE junto à Semob. O taxista também fica sujeito à remoção do veículo e retenção do alvará.
Para garantir o cumprimento do prazo, é necessário realizar a solicitação e inspeção com antecedência, evitando a concentração de atendimentos nos últimos dias do prazo.