Obras Sociais Irmã Dulce abre vagas de emprego; veja como se candidatar

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As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) abriram 29 vagas para trabalho temporário na Indústria de Panificação Dulce Natura, localizada no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, e para as lojas Dulce Natura, na capital baiana. Os profissionais começam a trabalhar em agosto e após o período estipulado, podem ser contratados.

Vagas disponíveis

Entre as funções disponíveis estão:

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Ajudante de padeiro;

Embalador;

Ajudante de motorista;

Atendente comercial (loja física e televendas);

Promotor de vendas.

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se inscrever pela plataforma Gupy ou enviar o currículo para o e-mail [email protected], informando no assunto do e-mail a vaga desejada.

Sobre a Indústria Dulce Natura

Segundo a coordenadora da Indústria, Laiza Oliveira, a contratação é para antecipar a produção de Natal.

"Com o aumento a cada ano da produção dos Panetones Santa Dulce, precisamos cada vez mais cedo antecipar o início da fabricação e ampliar a equipe de profissionais para dar conta de toda a demanda até o Natal", explica ela.

Toda a renda obtida com a comercialização dos produtos é direcionada para a manutenção das atividades das Obras Sociais Irmã Dulce que acolhe mais de 3 milhões de pessoas por ano na Bahia, com atendimento 100% gratuito.