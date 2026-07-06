SALVADOR
Obras Sociais Irmã Dulce abre vagas de emprego; veja como se candidatar
Oportunidades contemplam Salvador e Simões Filho
As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) abriram 29 vagas para trabalho temporário na Indústria de Panificação Dulce Natura, localizada no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, e para as lojas Dulce Natura, na capital baiana. Os profissionais começam a trabalhar em agosto e após o período estipulado, podem ser contratados.
Vagas disponíveis
Entre as funções disponíveis estão:
- Ajudante de padeiro;
- Embalador;
- Ajudante de motorista;
- Atendente comercial (loja física e televendas);
- Promotor de vendas.
Como se inscrever
Para participar do processo seletivo, os interessados devem se inscrever pela plataforma Gupy ou enviar o currículo para o e-mail [email protected], informando no assunto do e-mail a vaga desejada.
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Sobre a Indústria Dulce Natura
Segundo a coordenadora da Indústria, Laiza Oliveira, a contratação é para antecipar a produção de Natal.
"Com o aumento a cada ano da produção dos Panetones Santa Dulce, precisamos cada vez mais cedo antecipar o início da fabricação e ampliar a equipe de profissionais para dar conta de toda a demanda até o Natal", explica ela.
Toda a renda obtida com a comercialização dos produtos é direcionada para a manutenção das atividades das Obras Sociais Irmã Dulce que acolhe mais de 3 milhões de pessoas por ano na Bahia, com atendimento 100% gratuito.