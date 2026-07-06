PREVISÃO DO TEMPO
Semana começa chuvosa, mas sol surge ao longo dos dias em Salvador
Entre segunda, 6, e sexta-feira, 10, a temperatura varia entre 22° e 28°
Após um fim de semana com pancadas de chuva, o mau tempo deve permanecer em Salvador no início da semana. No entanto, é esperado que o sol predomine ao longo dos dias, segundo previsão do Climatempo.
Entre segunda, 6, e sexta-feira, 10, a temperatura varia entre 22° e 28°, com chances de chuva de 0% a 82%.
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Confira previsão detalhada:
Segunda-feira, 6
Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.
Temperatura entre 22° e 28° e ventos em 14km/h, com chances de chuva em 80%.
Terça-feira, 7
Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme
Temperatura varia entre 22° e 28°, com 82% de chances de chuva e ventos em 11km/h.
Quarta-feira, 8
Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite de céu limpo.
Temperatura entre 22° e 27° e chances de chuva de 64%, com ventos em 7km/h.
Quinta-feira, 9
Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Não há previsão de chuva em nenhum momento do dia.
Temperatura varia entre 22° e 27° com ventos de 9km/h.
Sexta-feira, 10
Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva.
A temperatura varia entre 22° e 25°, com ventos em 10km/h.