Semana começa chuvosa, mas sol surge ao longo dos dias em Salvador

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Após um fim de semana com pancadas de chuva, o mau tempo deve permanecer em Salvador no início da semana. No entanto, é esperado que o sol predomine ao longo dos dias, segundo previsão do Climatempo.

Entre segunda, 6, e sexta-feira, 10, a temperatura varia entre 22° e 28°, com chances de chuva de 0% a 82%.

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Confira previsão detalhada:

Segunda-feira, 6

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.

Temperatura entre 22° e 28° e ventos em 14km/h, com chances de chuva em 80%.

Terça-feira, 7

Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme

Temperatura varia entre 22° e 28°, com 82% de chances de chuva e ventos em 11km/h.

Quarta-feira, 8

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite de céu limpo.

Temperatura entre 22° e 27° e chances de chuva de 64%, com ventos em 7km/h.

Quinta-feira, 9

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Não há previsão de chuva em nenhum momento do dia.

Temperatura varia entre 22° e 27° com ventos de 9km/h.

Sexta-feira, 10

Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva.

A temperatura varia entre 22° e 25°, com ventos em 10km/h.