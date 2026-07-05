VÍDEO
Salvamar tem 5 postos arrombados em Salvador e equipamentos furtados
Ação compromete o atendimento de emergência na orla da capital
Cinco postos do Salvamar, localizados em áreas estratégicas da orla da capital baiana, foram arrombados. A ação resultou no furto de cadeiras e equipamentos essenciais utilizados diariamente pelas equipes de salva-vidas durante o atendimento a banhistas.
O vídeo, que mostra o estado que unidades ficaram após os arrombamentos, foi publicado pelo portal Agora Bahia.
As unidades atingidas foram
- Stella Maris: postos 1, 2 e 3
- Piatã: posto 2
- Pedra do Sal: unidade local
O prejuízo material preocupa, mas o impacto principal é a vulnerabilidade gerada na assistência à população. Sem o material de resgate, o tempo de resposta em situações de afogamento ou primeiros socorros pode ser comprometido.
Veja o vídeo
Investigação em andamento
Até o momento, não há informações sobre a autoria dos arrombamentos ou o destino dos materiais subtraídos. A polícia civil ainda não confirmou se houve registro de boletim de ocorrência por parte do órgão responsável, mas a expectativa é que imagens de câmeras de monitoramento da região, se disponíveis, sejam utilizadas para identificar os suspeitos.
Posicionamento oficial
Nossa reportagem entrou em contato com a prefeitura de Salvador para entender quais medidas emergenciais serão adotadas para repor os equipamentos e reforçar a segurança das unidades da Orla. Até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno. O espaço segue aberto para manifestações dos órgãos competentes.
Acompanhe as atualizações deste caso aqui em Portal A TARDE.