Salvamar tem 5 postos arrombados em Salvador e equipamentos furtados

Cinco postos do Salvamar, localizados em áreas estratégicas da orla da capital baiana, foram arrombados. A ação resultou no furto de cadeiras e equipamentos essenciais utilizados diariamente pelas equipes de salva-vidas durante o atendimento a banhistas.

O vídeo, que mostra o estado que unidades ficaram após os arrombamentos, foi publicado pelo portal Agora Bahia.

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As unidades atingidas foram

Stella Maris : postos 1, 2 e 3

: postos 1, 2 e 3 Piatã : posto 2

: posto 2 Pedra do Sal : unidade local

O prejuízo material preocupa, mas o impacto principal é a vulnerabilidade gerada na assistência à população. Sem o material de resgate, o tempo de resposta em situações de afogamento ou primeiros socorros pode ser comprometido.

Veja o vídeo

Investigação em andamento

Até o momento, não há informações sobre a autoria dos arrombamentos ou o destino dos materiais subtraídos. A polícia civil ainda não confirmou se houve registro de boletim de ocorrência por parte do órgão responsável, mas a expectativa é que imagens de câmeras de monitoramento da região, se disponíveis, sejam utilizadas para identificar os suspeitos.

Posicionamento oficial

Nossa reportagem entrou em contato com a prefeitura de Salvador para entender quais medidas emergenciais serão adotadas para repor os equipamentos e reforçar a segurança das unidades da Orla. Até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno. O espaço segue aberto para manifestações dos órgãos competentes.

Acompanhe as atualizações deste caso aqui em Portal A TARDE.