Com novo modelo, vistoria dos táxis de Salvador começa segunda-feira

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O período da vistoria anual obrigatória dos táxis comuns e especiais de Salvador começa na próximo segunda-feira, 6 e segue até 30 de setembro. O serviço, que é de responsabilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), terá uma mudança neste ano para facilitar o atendimento aos autorizatários.

Diferentemente dos anos anteriores, não haverá calendário com datas específicas para apresentação dos veículos. Desta forma, qualquer pessoa que possuir o alvará dentro do prazo de validade poderá solicitar a vistoria, independentemente da numeração ou cronograma por final de cadastro.

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A mudança elimina o sistema de escalonamento adotado em campanhas anteriores, proporcionando mais flexibilidade aos autorizatários para escolherem o melhor momento para a inspeção dentro do período estabelecido.

A aprovação na vistoria garante a renovação anual da validade do alvará de circulação dos táxis comuns e especiais.

Como solicitar o serviço?

Acesse a plataforma Salvador Digital (salvadordigital.salvador.ba.gov.br);

realize a solicitação;

será emitida a autorização para que o veículo seja encaminhado a uma das Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela Semob, onde será realizada a inspeção veicular.

Documentos necessários para realização da vistoria

Alvará de circulação;

documento do veículo (CRLV);

cartão de identificação.

A Semob orienta os autorizatários a realizarem a solicitação e inspeção com antecedência, evitando a concentração de atendimentos nos últimos dias do prazo e garantindo a regularidade do serviço de táxi na capital baiana.

Confira listas de Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas para realização das inspeções

FIT – Avenida Luís Eduardo Magalhães

Endereço: Avenida Luís Eduardo Magalhães – São Gonçalo – CEP: 41185-000

Telefone: (71) 3384-6074

E-mail: [email protected]

Responsável: Celso

Inspeserv

Endereço: Rua Fernando de Araújo Góes, 152-A – Pernambués – CEP: 41100-200

Telefone: (71) 3450-0410

E-mail: [email protected]

Responsável: Júlio

Avaliar Inspeções

Endereço: Rodovia BR-324, Km 9,5, Loja 04 – Térreo – Pirajá – CEP: 41290-550

Telefone: (71) 3293-2022

E-mail: [email protected]

Responsável: Diego

Normative Inspeção

Endereço: Avenida Mário Leal Ferreira, 295 – Cosme de Farias

Telefone: (71) 98952-0000

E-mail: [email protected]

Responsável: Uedson

Bahia Inspeção

Endereço: Avenida São Cristóvão, 47, loja – São Cristóvão – CEP: 41510-333

Telefone: (71) 3252-5820

E-mail: [email protected]

Responsável: Tatiana

FIT – Porto Seco Pirajá (Campinas)

Endereço: Estrada Velha de Campinas, s/n, Km 5 GA – Porto Seco Pirajá – CEP: 41275-410

Telefone: (71) 3215-6448

E-mail: [email protected]

Responsável Técnico: Alisson