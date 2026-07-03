SALVADOR
Com novo modelo, vistoria dos táxis de Salvador começa segunda-feira
Processo segue até 30 de setembro e terá mudança para facilitar atendimento
O período da vistoria anual obrigatória dos táxis comuns e especiais de Salvador começa na próximo segunda-feira, 6 e segue até 30 de setembro. O serviço, que é de responsabilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), terá uma mudança neste ano para facilitar o atendimento aos autorizatários.
Diferentemente dos anos anteriores, não haverá calendário com datas específicas para apresentação dos veículos. Desta forma, qualquer pessoa que possuir o alvará dentro do prazo de validade poderá solicitar a vistoria, independentemente da numeração ou cronograma por final de cadastro.
A mudança elimina o sistema de escalonamento adotado em campanhas anteriores, proporcionando mais flexibilidade aos autorizatários para escolherem o melhor momento para a inspeção dentro do período estabelecido.
A aprovação na vistoria garante a renovação anual da validade do alvará de circulação dos táxis comuns e especiais.
Como solicitar o serviço?
- Acesse a plataforma Salvador Digital (salvadordigital.salvador.ba.gov.br);
- realize a solicitação;
- será emitida a autorização para que o veículo seja encaminhado a uma das Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela Semob, onde será realizada a inspeção veicular.
Documentos necessários para realização da vistoria
- Alvará de circulação;
- documento do veículo (CRLV);
- cartão de identificação.
A Semob orienta os autorizatários a realizarem a solicitação e inspeção com antecedência, evitando a concentração de atendimentos nos últimos dias do prazo e garantindo a regularidade do serviço de táxi na capital baiana.
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Confira listas de Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas para realização das inspeções
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