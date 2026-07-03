Hospital de Brotas celebra dois anos com quase 480 mil exames realizados

O Hospital de Brotas (HB), em Salvador, celebrou dois anos de funcionamento exclusivo para beneficiários do Planserv durante cerimônia realizada no auditório da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. O evento reuniu colaboradores, pacientes, gestores, parceiros e autoridades para marcar a trajetória da unidade, administrada pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS).

Em dois anos de funcionamento, o hospital contabilizou cerca de 480 mil exames, 90 mil consultas ambulatoriais, 60 mil atendimentos de urgência e emergência, 10 mil internações e 7 mil procedimentos cirúrgicos. A unidade conta com 150 leitos, centro cirúrgico com cinco salas, serviço de hemodinâmica, UTIs adulto e pediátrica, além de atendimento de urgência e emergência 24 horas.

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Durante a solenidade, a diretora-geral do Hospital de Brotas, Rita Leal, destacou que a data representa um novo momento para a instituição. "Hoje não estamos apenas comemorando o aniversário do hospital. Estamos iniciando uma nova fase de consolidação dos processos, do modelo de gestão e da nossa identidade", afirmou.

A importância desse projeto para os servidores públicos também foi destacada pelo Secretário da Administração do Estado da Bahia, Rodrigo Pimentel, quando ele ressaltou:

“Celebrar os dois anos do Hospital de Brotas é reconhecer algo que vai além dos números. É celebrar um marco importante para a saúde e para o fortalecimento da assistência médica para os servidores públicos do Estado. É valorizar cada profissional que faz essa engrenagem funcionar e cada vida alcançada por esse cuidado.”

Foto: Divulgação

O coordenador-geral do Planserv, Luiz Eduardo Perez, afirmou que o Hospital de Brotas representa importante conquista para os servidores estaduais e destacou o orgulho pelos resultados alcançados. "Orgulhem-se do Hospital de Brotas. O resultado alcançado nesses dois anos é um verdadeiro gol de placa", disse, ao reconhecer o trabalho desenvolvido pelas equipes da unidade.

A origem dessa história também foi lembrada pelo diretor-geral Administrativo e Financeiro do INTS, Lucas Telles. Segundo ele, "o sonho do INTS encontrou o sonho do Planserv e juntos se transformaram em realidade". Para o gestor, a evolução da unidade não termina com a entrega da estrutura física. "É uma construção que não vai parar nunca. Não é uma construção de obra. É a construção de um projeto que vai evoluir a vida inteira", afirmou, destacando que o hospital continuará investindo na melhoria permanente dos serviços oferecidos aos pacientes.