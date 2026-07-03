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Hospital de Brotas celebra dois anos com quase 480 mil exames realizados

Unidade atende exclusivamente beneficiários do Planserv

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Hospital de Brotas celebra dois anos com quase 480 mil exames realizados
Foto: Divulgação

O Hospital de Brotas (HB), em Salvador, celebrou dois anos de funcionamento exclusivo para beneficiários do Planserv durante cerimônia realizada no auditório da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. O evento reuniu colaboradores, pacientes, gestores, parceiros e autoridades para marcar a trajetória da unidade, administrada pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS).

Em dois anos de funcionamento, o hospital contabilizou cerca de 480 mil exames, 90 mil consultas ambulatoriais, 60 mil atendimentos de urgência e emergência, 10 mil internações e 7 mil procedimentos cirúrgicos. A unidade conta com 150 leitos, centro cirúrgico com cinco salas, serviço de hemodinâmica, UTIs adulto e pediátrica, além de atendimento de urgência e emergência 24 horas.

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Durante a solenidade, a diretora-geral do Hospital de Brotas, Rita Leal, destacou que a data representa um novo momento para a instituição. "Hoje não estamos apenas comemorando o aniversário do hospital. Estamos iniciando uma nova fase de consolidação dos processos, do modelo de gestão e da nossa identidade", afirmou.

A importância desse projeto para os servidores públicos também foi destacada pelo Secretário da Administração do Estado da Bahia, Rodrigo Pimentel, quando ele ressaltou:

“Celebrar os dois anos do Hospital de Brotas é reconhecer algo que vai além dos números. É celebrar um marco importante para a saúde e para o fortalecimento da assistência médica para os servidores públicos do Estado. É valorizar cada profissional que faz essa engrenagem funcionar e cada vida alcançada por esse cuidado.”

Imagem ilustrativa da imagem Hospital de Brotas celebra dois anos com quase 480 mil exames realizados
Foto: Divulgação

O coordenador-geral do Planserv, Luiz Eduardo Perez, afirmou que o Hospital de Brotas representa importante conquista para os servidores estaduais e destacou o orgulho pelos resultados alcançados. "Orgulhem-se do Hospital de Brotas. O resultado alcançado nesses dois anos é um verdadeiro gol de placa", disse, ao reconhecer o trabalho desenvolvido pelas equipes da unidade.

A origem dessa história também foi lembrada pelo diretor-geral Administrativo e Financeiro do INTS, Lucas Telles. Segundo ele, "o sonho do INTS encontrou o sonho do Planserv e juntos se transformaram em realidade". Para o gestor, a evolução da unidade não termina com a entrega da estrutura física. "É uma construção que não vai parar nunca. Não é uma construção de obra. É a construção de um projeto que vai evoluir a vida inteira", afirmou, destacando que o hospital continuará investindo na melhoria permanente dos serviços oferecidos aos pacientes.

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hospital Salvador Saúde

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