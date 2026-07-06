Grupo Indiana inaugura concessionária MG Inglaterra em Salvador

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O Grupo Indiana amplia sua presença na Bahia com a inauguração da MG Inglaterra, em Salvador. A nova concessionária, localizada na avenida ACM, marca a chegada da centenária montadora britânica ao portfólio do grupo, trazendo foco total em mobilidade elétrica e conectada.

MG4 Urban e Cyberster - Foto: Divulgação Grupo Indiana

O destaque da inauguração é o lançamento do MG4 Urban, hatch compacto elétrico que é sucesso de vendas na Europa.

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Os visitantes também poderão conferir de perto o Cyberster, superesportivo conversível com design arrojado e abertura de portas vertical.

A unidade abre ao público no dia 18 de julho, a partir das 9h, com estrutura completa de vendas, pós-venda e assistência técnica.

Foto: Divulgação Grupo Indiana

Com quase 70 anos de história, o Grupo Indiana reafirma seu compromisso com a inovação, consolidando-se como referência no setor automotivo do Norte e Nordeste.