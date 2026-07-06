BYD expande fábrica em Camaçari e abre vagas para talentos baianos

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A BYD iniciou, nesta segunda-feira, 6, a integração de 207 novos colaboradores e uma nova turma do programa jovem aprendiz em sua fábrica de Camaçari, na Bahia. A iniciativa marca uma etapa estratégica na expansão da produção de veículos eletrificados e baterias no Brasil.

Foco em desenvolvimento local

Os 22 jovens selecionados para o programa são moradores de Camaçari. Em parceria com o SENAI, a BYD adota o modelo de ensino dual, combinando aulas teóricas com prática direta na linha de montagem. O objetivo é capacitar a força de trabalho regional para as demandas da indústria 4.0 e da transição energética.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Expansão da fábrica

Além dos aprendizes, os 207 novos profissionais reforçam setores vitais como:

Montagem final de veículos

Logística

Divisão de baterias

Para Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD Brasil, o movimento reflete o compromisso de longo prazo com o ecossistema automotivo baiano.

Como trabalhar na BYD?

A BYD mantém um fluxo constante de contratações. Interessados em futuras oportunidades devem monitorar a página oficial de carreiras da marca.