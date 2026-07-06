OPORTUNIDADE
BYD expande fábrica em Camaçari e abre vagas para talentos baianos
Marca oficializa a contratação de 207 profissionais e inicia nova turma do programa Jovem Aprendiz
A BYD iniciou, nesta segunda-feira, 6, a integração de 207 novos colaboradores e uma nova turma do programa jovem aprendiz em sua fábrica de Camaçari, na Bahia. A iniciativa marca uma etapa estratégica na expansão da produção de veículos eletrificados e baterias no Brasil.
Foco em desenvolvimento local
Os 22 jovens selecionados para o programa são moradores de Camaçari. Em parceria com o SENAI, a BYD adota o modelo de ensino dual, combinando aulas teóricas com prática direta na linha de montagem. O objetivo é capacitar a força de trabalho regional para as demandas da indústria 4.0 e da transição energética.
Expansão da fábrica
Além dos aprendizes, os 207 novos profissionais reforçam setores vitais como:
- Montagem final de veículos
- Logística
- Divisão de baterias
Para Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD Brasil, o movimento reflete o compromisso de longo prazo com o ecossistema automotivo baiano.
Como trabalhar na BYD?
A BYD mantém um fluxo constante de contratações. Interessados em futuras oportunidades devem monitorar a página oficial de carreiras da marca.