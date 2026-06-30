Voo direto para o "fim do mundo": Gol anuncia nova rota saindo do Brasil

Viajar ao extremo sul da Argentina ficará mais fácil para os brasileiros durante a temporada de inverno. Entre os dias 7 de julho e 29 de agosto, a Gol passará a operar um voo direto entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e Ushuaia, destino conhecido como a "cidade do fim do mundo".

A nova ligação será realizada em aeronaves Boeing 737 e contará com opção de classe Premium Economy. As partidas acontecerão três vezes por semana, às terças, quintas e sábados. Os voos deixarão Guarulhos às 9h10, com chegada prevista em Ushuaia às 15h05. No sentido contrário, a decolagem ocorrerá às 16h35, com pouso em São Paulo às 22h15.

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Localizada no extremo sul da Argentina, Ushuaia atrai visitantes pela combinação entre paisagens naturais e atrações turísticas. A região oferece montanhas, lagos, passeios de trem e de barco, estação de esqui, estâncias, museus voltados à história natural e aos povos originários, além da tradicional gastronomia patagônica.

Além da novidade para Ushuaia, a companhia aérea também confirmou o retorno da operação sazonal entre Guarulhos e Bariloche. A rota, que registrou bom desempenho no ano passado, terá quatro voos semanais, às segundas, quartas, sextas e domingos, até o dia 2 de agosto.

Nesse trecho, as partidas do Brasil serão às 13h30, com chegada a Bariloche prevista para 13h10, no horário local. Já o voo de retorno sairá às 19h30 e desembarcará em Guarulhos às 23h55.