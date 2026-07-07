Paraíso do Nordeste impede entrada de carros nas ruas

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Jericoacoara possui uma regra inusitada de preservação para turistas. Conhecida como um dos paraísos do Nordeste, a vila cearense proíbe a circulação de carros particulares em suas ruas, que são todas cobertas de areia.

A regra foi implementada oficialmente em maio de 2019, com o decreto municipal que regulamentou o "trânsito zero" de automóveis não credenciados no perímetro urbano. A permissão só é concedida para veículos oficiais, moradores e prestadores de serviços previamente autorizados podem circular pelas ruas de areia.

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Sancionada pela Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, a lei determina que os visitantes deixem seus veículos em estacionamentos autorizados na entrada da vila, realizando os últimos 15 km em jardineiras ou carros 4x4.

Com lagos de águas cristalinas, Jeri é cercado por dunas, lagoas, praias e manguezais. O calor dura o ano todo e os períodos entre julho a dezembro são marcados por temperaturas aproximadas entre 25 °C e 35 °C, já entre janeiro e junho a temporada chuvosa registra de 22 °C a 32 °C.