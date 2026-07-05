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PAISAGEM NATURAL

Praia do Nordeste entra em ranking das melhores do mundo

Duas paisagens brasileiras conquistaram espaço em uma das listas mais prestigiadas do turismo

Beatriz Santos
Por
| Atualizada em
Baía do Sancho em Fernando de Noronha
Baía do Sancho em Fernando de Noronha - Foto: Reprodução | Guia melhores destinos

O Brasil voltou a ganhar destaque entre os destinos mais desejados do planeta. A nova edição do The World’s 50 Best Beaches, considerado o "Oscar" das praias, incluiu duas paisagens brasileiras entre as melhores do mundo: a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, e o Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

O levantamento foi divulgado na última semana e reúne praias reconhecidas pela beleza natural, preservação ambiental e experiência oferecida aos visitantes. Para definir o ranking, mais de mil profissionais do turismo avaliam destinos espalhados pelo mundo.

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Baía do Sancho volta a ganhar reconhecimento

A Baía do Sancho apareceu na 33ª colocação da lista internacional e foi descrita pelos organizadores como um "paraíso litorâneo remoto".

O acesso exclusivo ajuda a preservar o cenário. A praia só pode ser alcançada de barco ou por uma escadaria entre as rochas, o que contribui para manter a natureza praticamente intocada.

"As falésias ao redor criam um cenário espetacular, que contrasta com as águas verde-esmeralda cristalinas e as areias douradas", destacou a publicação.

Praia do Rio também conquista espaço

Outra representante brasileira foi o Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, que garantiu a 44ª posição no ranking.

Os especialistas destacaram a tranquilidade da praia, a faixa de areia branca e as águas claras, características que fazem do local um dos destinos mais procurados da Região dos Lagos.

Assim como a Baía do Sancho, o acesso também acontece por barco ou por trilhas a pé, fator que ajuda a preservar o ambiente natural.

Como o ranking é elaborado

O The World’s 50 Best Beaches é considerado uma das principais referências do turismo internacional quando o assunto são praias.

A seleção é construída a partir da opinião de mais de mil especialistas do setor, que analisam alguns dos destinos litorâneos mais famosos do planeta antes da definição do resultado final.

Na edição de 2026, o primeiro lugar ficou com Entalula Beach, nas Filipinas.

As 10 melhores praias do mundo

Confira o ranking:

  • Entalula Beach (Filipinas)
  • Fteri Beach (Grécia)
  • Wharton Beach (Austrália)
  • Nosy Iranja (Madagascar)
  • Mamanuca Beach (Fiji)
  • Shoal Bay East (Anguilla)
  • Dhigurah (Maldivas)
  • Playa Balandra (México)
  • Koh Rong (Camboja)
  • Donald Duck Bay (Tailândia)
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brasil praias Turismo

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