Parque brasileiro é eleito uma grande maravilha da América do Sul

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A América do Sul reúne alguns dos cenários naturais e históricos mais impressionantes do planeta, e um parque brasileiro acaba de ganhar destaque internacional.

Em uma seleção divulgada pela revista Condé Nast Traveler, o Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins, foi escolhido como uma das grandes maravilhas do continente ao lado de destinos famosos pela riqueza cultural e pelas paisagens únicas.

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A lista reúne locais que chamam atenção não apenas pela beleza, mas também por sua importância histórica, pelas tradições preservadas e pela ligação com antigas civilizações.

Entre os escolhidos também estão Ciudad Perdida, na Colômbia, o Lago Titicaca, entre Peru e Bolívia, Rapa Nui, no Chile, e as Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Argentina.



Jalapão conquista reconhecimento internacional

O representante brasileiro é o Parque Estadual do Jalapão, um dos principais destinos de ecoturismo do país.

A região ficou conhecida pelos famosos fervedouros, piscinas naturais de águas cristalinas onde a força das nascentes impede que as pessoas afundem. O fenômeno transformou o parque em um dos cartões-postais mais conhecidos do turismo brasileiro.

Além dessa atração, o Jalapão reúne cachoeiras, dunas douradas e extensas áreas preservadas, oferecendo um cenário que atrai viajantes em busca de aventura e contato com a natureza.

Cidade antiga escondida na floresta

Entre os destaques da seleção também está Ciudad Perdida, localizada na Sierra Nevada de Santa Marta, na Colômbia.

Considerada mais antiga que Machu Picchu, a antiga cidade indígena só pode ser alcançada após uma longa caminhada por trilhas, rios e trechos de montanha. O percurso faz parte da experiência e reforça a sensação de isolamento que cerca o sítio arqueológico.

Lago sagrado preserva tradições ancestrais

Na fronteira entre Peru e Bolívia, o Lago Titicaca aparece entre as maravilhas naturais do continente.

Situado a mais de 3.800 metros acima do nível do mar, ele impressiona pela dimensão e pelo intenso tom azul de suas águas. O local também ocupa um lugar importante nas histórias da civilização inca.

Nas ilhas flutuantes dos Uros, construídas com totora, comunidades mantêm tradições centenárias que continuam despertando a curiosidade de visitantes de diferentes partes do mundo.

Ilha famosa pelos moais integra a lista

O Chile é representado por Rapa Nui, conhecida mundialmente como Ilha de Páscoa.

Localizada a mais de 3.200 quilômetros do continente, a ilha se tornou um dos lugares mais emblemáticos do planeta graças aos moais, gigantescas estátuas esculpidas em pedra vulcânica pelos antigos habitantes.

O conjunto de paisagens isoladas e patrimônio arqueológico faz do destino um símbolo de mistério e história.

Cataratas encerram seleção de paisagens

As Cataratas do Iguaçu, localizadas na fronteira entre Brasil e Argentina, completam a lista elaborada pela Condé Nast Traveler.

O conjunto de quedas d'água recebe milhões de turistas todos os anos e abriga um dos pontos mais famosos da região: a Garganta do Diabo, conhecida pela força das águas e pelo impacto visual.

A seleção mostra a diversidade de paisagens da América do Sul, reunindo destinos que vão de cidades antigas escondidas na floresta a ilhas remotas, lagos históricos, parques naturais e monumentais quedas d'água.

Cada um deles preserva não apenas cenários de tirar o fôlego, mas também histórias que ajudam a explicar a riqueza cultural e natural do continente.