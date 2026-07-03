Ainda restam 7 feriados em 2026 e Salvador tem um a mais; confira

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Já foram oito feriadões neste ano, mas para quem pensa que acabou, ainda há muito o que aproveitar no calendário de 2026. Se você vive em Salvador, terá um feriado a mais que o restante do páis.

Calendário de feriados

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Para os soteropolitanos, o destaque especial vai para o feriado municipal de dezembro, que, aliado às datas nacionais, cria oportunidades valiosas para descansar ou explorar as belezas da Bahia.

07/09 (segunda-feira): Independência do Brasil (nacional)

12/10 (segunda-feira): Nossa Sra. Aparecida (nacional)

02/11 (segunda-feira): Finados (Nacional)

15/11 (domingo): Proclamação da República (nacional)

20/11 (sexta-feira): Dia da Consciência Negra (nacional)

08/12 (terça-feira): Nossa Sra. Conceição da Praia (municipal)

25/12 (sexta-feira): Natal (nacional)

Datas estratégicas e pontos facultativos

Além dos feriados oficiais, existem datas onde o ritmo de trabalho costuma abrandar devido a pontos facultativos:

28 de outubro (quarta-feira) : Dia do Servidor Público.

: Dia do Servidor Público. 24 de dezembro (quinta-feira) : Véspera de Natal (ponto facultativo a partir das 13h).

: Véspera de Natal (ponto facultativo a partir das 13h). 31 de dezembro (quinta-feira) : véspera de Ano Novo (ponto facultativo a partir das 13h).

Dicas para o seu planejamento