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FOLGA

Ainda restam 7 feriados em 2026 e Salvador tem um a mais; confira

Descubra todos os feriados nacionais e municipais que restam neste ano e organize sua agenda

Jair Mendonça Jr
Por
Para os soteropolitanos, o destaque vai para o feriado municipal de dezembro
Para os soteropolitanos, o destaque vai para o feriado municipal de dezembro - Foto: Reprodução internet

Já foram oito feriadões neste ano, mas para quem pensa que acabou, ainda há muito o que aproveitar no calendário de 2026. Se você vive em Salvador, terá um feriado a mais que o restante do páis.

Calendário de feriados

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Para os soteropolitanos, o destaque especial vai para o feriado municipal de dezembro, que, aliado às datas nacionais, cria oportunidades valiosas para descansar ou explorar as belezas da Bahia.

  • 07/09 (segunda-feira): Independência do Brasil (nacional)
  • 12/10 (segunda-feira): Nossa Sra. Aparecida (nacional)
  • 02/11 (segunda-feira): Finados (Nacional)
  • 15/11 (domingo): Proclamação da República (nacional)
  • 20/11 (sexta-feira): Dia da Consciência Negra (nacional)
  • 08/12 (terça-feira): Nossa Sra. Conceição da Praia (municipal)
  • 25/12 (sexta-feira): Natal (nacional)

Datas estratégicas e pontos facultativos

Além dos feriados oficiais, existem datas onde o ritmo de trabalho costuma abrandar devido a pontos facultativos:

  • 28 de outubro (quarta-feira): Dia do Servidor Público.
  • 24 de dezembro (quinta-feira): Véspera de Natal (ponto facultativo a partir das 13h).
  • 31 de dezembro (quinta-feira): véspera de Ano Novo (ponto facultativo a partir das 13h).

Dicas para o seu planejamento

  • Aproveite as segundas-feiras: grande parte dos feriados nacionais de 2026 ocorre à segunda-feira. Isso é um convite perfeito para escapadas prolongadas de três dias, ideais para recarregar energias.
  • O "ponte" de dezembro: o dia 8 de dezembro é um dos mais significativos para a cultura de Salvador. Como cai em uma terça-feira, é a oportunidade perfeita para tirar a segunda-feira de folga e desfrutar de um feriado prolongado antes da época natalina.
  • Verifique serviços locais: lembre-se que, apesar de serem feriados, o funcionamento de estabelecimentos comerciais e serviços públicos pode variar. Consultar o Diário Oficial ou os canais da prefeitura nas semanas anteriores às datas é uma prática recomendada para evitar surpresas.

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