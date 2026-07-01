França altera regra de visto para brasileiros

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A França e o Brasil estabeleceram mais uma conexão. O país assinou um acordo nesta quarta-feira, 1º, que suspende a exigência de visto para os brasileiros que optarem por viajar para a Guiana Francesa nos próximos seis meses.

A medida visa facilitar o turismo no território ultramarino francês, que fica localizado na América do Sul e faz fronteira com o Brasil através do estado do Amapá. Ela entra em vigor a partir do dia 31 de julho e segue até 31 de janeiro.

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Entretanto, o prazo pode ser prorrogado por mais seis meses, como informou o ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Noël Barrot, durante sua passagem pelo Brasil.

A mudança estava sendo negociada desde junho de 2025, quando o presidente francês, Emmanuel Macron. Na época, ele afirmou que a maior fronteira da França com outro país era a da Guiana com o Brasil.