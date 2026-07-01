Vila Galé celebra 40 anos e reforça expansão com 14 projetos

O Grupo Vila Galé comemorou o seu 40º aniversário com uma festa no Vila Galé Sintra, em Portugal. A celebração reuniu mais de 500 convidados, entre representantes institucionais, parceiros, colaboradores e amigos.

Com uma trajetória iniciada em 1986, no Algarve, o grupo hoteleiro português conta, atualmente, com 52 hotéis entre Portugal, Brasil, Cuba e Espanha. Esses números são o resultado de uma estratégia de crescimento sustentado, baseada no reinvestimento prudente.

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“Criamos uma marca que fortalece Portugal. Quarenta anos de uma empresa merecem ser celebrados, sobretudo de uma empresa que humildemente procurou criar valores”, afirmou Jorge Rebelo de Almeida, presidente e fundador, em discurso durante o aniversário da rede hoteleira. Na ocasião, o empresário destacou, ainda, os valores fundamentais da Vila Galé: “transparência, rigor isento, trabalho, persistência, foco, meta e responsabilidade”, que continuam a nortear o grupo quatro décadas depois da sua fundação.

O fundador destacou, também, que este crescimento “nunca foi feito de um dia para o outro. Foi um percurso de 40 anos, sempre com uma lógica: investir em bons destinos, criar hotéis com identidade e reinvestir na qualidade.”

Foto: Divulgação

Apesar da dimensão, o grupo continua com uma forte estratégia de expansão. Atualmente, conta com 14 unidades em desenvolvimento, divididas entre Portugal e Brasil. Em Portugal, as próximas aberturas com a chancela Collection serão em Penacova, Miranda do Douro, Golegã, Lisboa, Caxias e ilha Terceira, Açores. Já no Brasil, o plano contempla sete novos hotéis distribuídos por São Luís do Maranhão, Coruripe, Brumadinho, João Pessoa e Florianópolis. Em pipeline, encontram-se mais seis projetos.

Em seu discurso, o administrador da empresa, Gonçalo Rebelo de Almeida, recordou a missão da Vila Galé: “decidimos fazer hotéis completos que proporcionem experiências gastronômicas, de entretenimento e lazer, de bem-estar e saúde, que não são apenas espaços para dormir. Também alinhamos que os hotéis precisam ter um componente cultural e patrimonial”, tendo destacado neste percurso o Vila Galé Albacora, em Tavira, um antigo arraial de atum, espécie de vilas temporárias que serviam de apoio à pesca e processamento do atum em Portugal.

Durante o aniversário, o forte componente de hospitalidade e proximidade que distinguem a marca não foram esquecidos. “Queremos hotéis que sejam humanos, onde as nossas equipes façam efetivamente parte da nossa distinção. Um atendimento afável e simpático, uma ligação afetiva com os hóspedes, fazem parte das características do nosso DNA”, afirmou Gonçalo.

O administrador salientou, por fim, que o setor enfrenta desafios, nomeadamente a escassez de recursos humanos, as alterações climáticas e o contexto geopolítico. No entanto, ele mantém a sua confiança na capacidade do grupo para continuar a crescer de forma responsável e sustentável. “A minha convicção é que, se nos mantivermos fiéis aos nossos princípios e à nossa linha estratégica, conseguiremos enfrentar todos estes desafios.”

Presente na cerimônia, o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços de Portugal, Pedro Machado, destacou a importância que a Vila Galé tem na economia do país.

“A Vila Galé representa uma fatia incontornável do sucesso de Portugal, um grupo de referência nacional e internacional, com capacidade e coragem de investir em tempos imprevisíveis e difíceis.”

O presidente do Grupo Vila Galé não esqueceu quem o acompanhou neste percurso e agradeceu aos mais de cinco mil colaboradores em Portugal, Brasil, Cuba e Espanha, bem como aos profissionais que passaram pela empresa ao longo destes 40 anos.

“As pessoas são e serão sempre fundamentais na vida das empresas e devem ser a nossa prioridade absoluta. As ideias e a vontade de criar e agir são tão ou mais importantes do que o capital”, afirmou.

A celebração contou com atuações da Farra Fanfarra na recepção dos convidados, seguindo-se da Orquestra Metropolitana de Lisboa, roda de samba, Cuca Roseta, Friends Jazz Combo, Herman José e Marinna Faya e Banda, que animaram os convidados.

No âmbito das comemorações dos 40 anos, foi lançado um livro de imagens que retrata a história do grupo, bem como uma brochura com sugestões de “40 músicas, 40 filmes, 40 livros”, a que se junta o filme institucional realizado por Leonel Vieira.

O Grupo Vila Galé inicia assim uma nova fase de seu percurso, centrada na expansão, na valorização do patrimônio, na sustentabilidade e na responsabilidade social.