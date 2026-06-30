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Praia do Nordeste fora do roteiro caro surpreende turistas

Destino reúne gastronomia, praia e hospedagem

Agatha Victoria Reis
Por
São Miguel dos Milagres
São Miguel dos Milagres - Foto: Reprodução| Youtube

Localizado no litoral de Alagoas, São Miguel dos Milagres surpreende turistas que procuram destinos pelo Nordeste. O local é ideal para quem busca trocar as grandes cidades pela tranquilidade da natureza.

O destino está localizado na Rota Ecológica de Alagoas, a cerca de 100 km de Maceió, o equivalente a duas horas de viagem de carro. Com mar de águas claras, coqueirais e clima de vila de pescadores, o litoral oferece hotelaria de alto padrão e diversas atividades turísticas.

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O que fazer em São Miguel dos Milagres?

Com praias, gastronomia e hospedagem, o local possui inúmeras opções para os turistas que visitam o local. Estão em destaque:

  • Praia do Marceneiro: o destaque é o passeio de caiaque transparente sobre os corais. É uma experiência tranquila e exclusiva, pois a área é pouco movimentada Na Vila do Marceneiro, um centro comercial local, os viajantes recomendam as cocadas da "Delícias Alagoanas", especialmente os sabores de maracujá e tradicional.
  • Praia do Toque: a visita ao Beach Club Milagres do Toque (entrada de R$ 80) é recomendada pela excelente infraestrutura, que inclui piscina, lounges e chuveiros. Na gastronomia, destaca-se o caldinho de sururu, um molusco típico da região
  • Foz do Rio Tatuamunha: um local de beleza natural onde o rio encontra o mar. É próximo à sede do Projeto Peixe Boi, que trabalha na reabilitação desses animais.
  • Praia das Lajes: uma das praias mais isoladas e vazias da região, ideal para caminhadas e para observar piscinas naturais próximas à areia durante a maré baixa.

Qual a melhor época para visitar?

O período ideal para visitar São Miguel dos Milagres é entre setembro a março, onde costuma garantir mais dias de sol e mar calmo, ideal para as piscinas naturais.

Antes de realizar passeios, é importante consultar a tabela de marés. Além disso, é necessário reservar a pousada com antecedência e ter sapatilha pra pisar nos corais.

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