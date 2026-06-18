PARAÍSO
Conheça a ilha brasileira onde carros não entram
Destino é ideal para quem busca tranquilidade
No litoral do Paraná, a Ilha do Mel, localizada na baía de Paranaguá, é um dos principais refúgios para quem busca uma viagem tranquila, longe do barulho das grandes cidades.
O destino tem a natureza como principal atrativo. Um dos seus diferenciais é a ausência de circulação de carros, já que o acesso e a locomoção na ilha são feitos exclusivamente por barco, além de caminhadas e trilhas.
A Ilha do Mel conta com duas vilas principais, Nova Brasília e Encantadas, que concentram a infraestrutura turística, com opções de pousadas, restaurantes e outros serviços para os visitantes.
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O que fazer na Ilha?
Entre passeios por locais históricos, gastronomia e experiências vividas na ilha. Em destaque estão:
- Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres: construída em 1769 para proteger a baía de Paranaguá, a entrada é gratuita. O local abriga o Paiol da Pólvora e a Trilha dos Canhões, que leva ao Morro da Baleia, oferecendo um mirante com vista para as ilhas vizinhas, como a Ilha das Peças e Superagui.
- Gruta de Encantadas: localizada na região de Encantadas, é cercada por lendas de sereias. O acesso pode ser feito por uma trilha de 500 metros a partir da vila, mas é essencial monitorar a maré, pois com maré alta a entrada na gruta torna-se perigosa ou impossível.
- Farol das Conchas: construído em 1870, oferece uma das vistas mais completas da ilha. Para chegar ao topo, é necessário subir uma escadaria com mais de 150 degraus.
- Trilhas e Praias: a ilha é conectada por trilhas, como a que liga Encantadas a Nova Brasília (cerca de 6 a 7 km). No caminho, encontram-se o Morro do Sabão (trecho íngreme que pode exigir o uso de cordas), a Praia do Miguel (frequentemente deserta) e a Praia Grande.
Dicas práticas para o visitante
- Calçados: é recomendável levar tênis apropriados, já que o deslocamento entre os pontos turísticos envolve muitas trilhas de terra, pedras e subidas íngremes.
- Tábua de Marés: é fundamental consultar a maré para realizar travessias entre praias pelo costão rochoso e para visitar a Gruta de Encantadas com segurança.
- Transporte Interno: além das caminhadas, é possível alugar bicicletas para explorar partes da ilha ou utilizar barcos de travessia entre as vilas (aproximadamente R$ 15 por pessoa).